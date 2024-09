Jaime Bayly critica el legado de Alberto Fujimori: “Ningún dictador merece el aplauso”

Jaime Bayly criticó los errores de Alberto Fujimori durante su gobierno, afirmando que ningún dictador merece ser aplaudido por destruir la democracia y violar derechos humanos.



Tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori, el periodista Jaime Bayly ofreció una crítica contundente sobre su legado, destacando los errores que marcaron su gobierno autoritario. Bayly, conocido por su visión política sin tapujos, enfatizó que ningún dictador debe ser elogiado.

“Quiero decir que ningún dictador merece cuando muere el aplauso porque destruir la democracia, dar un golpe de Estado desde adentro desde las entrañas mismas del poder es desde el punto de vista ético, legal e institucional es una grosería, una obscenidad, un daño muy grande que se le hace al país y a sus futuras generaciones”, expresó en su canal de YouTube.

Crítica a la dictadura y cierre del Congreso

Bayly también cuestionó a quienes justifican el golpe de Estado de Fujimori en 1992. Mencionó que no se debió romper el orden constitucional. A pesar de la aceptación que tuvo el cierre del Congreso, el periodista sostiene que no se puede justificar la dictadura ni las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato.

“Alguna gente dice sí, sí, pero no importa que dio un golpe de Estado, no importa que fue dictador, no importa que violó los Derechos Humanos, no importa que su gobierno se robó a manos llenas a escala industrial porque al final cuando dejó el poder el Perú estaba mejor que cuando él entró. Yo no comparto esa visión y esos argumentos, yo creo que él podría haber hecho un gobierno mucho mejor sin dar un golpe de Estado”, añadió.

Los tres grandes errores de Fujimori según Bayly

Bayly identificó tres errores fundamentales en la trayectoria de Fujimori. El primero fue el golpe de Estado de 1992, que transformó a Fujimori en un dictador. Aunque mantuvo una popularidad considerable, Bayly subraya que esta no justifica la destrucción del sistema democrático del país.

El segundo error fue su intento de reelección en el año 2000, donde cometió un fraude electoral. Este acto no solo fue un atentado contra la democracia, sino que también empañó la integridad electoral del Perú.

El tercer error, según Bayly, fue regresar a Perú después de su exilio en Japón. Fujimori, al regresar, solo generó más polémica y terminó cumpliendo una larga condena en prisión. “No supo cuando retirarse, y eso es una lección crucial para cualquier político,” afirmó Bayly.

Finalmente, Bayly reflexionó sobre el abuso de poder y sus consecuencias. “La historia es implacable con aquellos que la ignoran y los que se intoxican con el poder,” concluyó.