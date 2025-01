Ivan Siucho confirma el video de la coima hecha por Chibolín

Iván Siucho empresario y confesor sincero señaló que ha entregado “todas las pruebas” a la Fiscalía, incluido el registro que muestra fajos de dólares destinados al expresentador de televisión

El empresario Iván Siucho, implicado en una trama de tráfico de influencias junto con el exconductor Andrés Hurtado, confirmó la autenticidad del video en el que se observa una entrega de dinero destinada a la figura televisiva, quien esta cumpliendo su condena en el penal de Lurigancho.

Este video fue presentado como prueba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en una audiencia , este video podría tener un peso crucial en la investigación, e hundiría al acusado ya que muestra en dinero en fajos, mientras se escucha a Siucho decir: “Vengo a dejarle el encargo al ‘Chibo”, en referencia a Andrés Hurtado.

Iván Siucho dijo que después puedra dar las declaraciones pertinentes, pero por ahora pediría que esto no se divulgue más porque puede “afectar mis procesos”, dijo al programa Contracorriente de Willax “Todas las pruebas ya las he dado a Fiscalía, no puedo dar declaraciones hasta que esto (el proceso) acabe. Me falta una declaración más en la (Fiscalía) Suprema”, declaró Siucho.

“Esta prueba ha sido entregada, eso ya obra en Fiscalía. Hay abogados como el doctor Elio Riera, defensa legal de Hurtado, que quieren confundir a la opinión pública. Son dos hechos completamente distintos los que se han narrado. Esto se va a saber pronto”, agregó Iván Siucho.

De acuerdo con el abogado Elio Rierra defensor de Hurtado dicha grabación no complicaría a su patrocinado “por cuanto no se le identifica” de manera directa. “Lo más importante es que la escena donde se produjo la entrega de la supuesta coima, según lo que dijo el señor Siucho inicialmente, fue en la casa de mi cliente, pero ahí se ven exteriores que no corresponden a esa casa. Es una contradicción. Mayor relevancia jurídica no tiene”, declaró Rierra.