Invaginación. La intususcepción es una afección grave en la que parte del intestino se desliza hacia una parte adyacente de este. Esta acción telescópica a menudo bloquea el paso de los alimentos o líquidos. La intususcepción también puede cortar el suministro sanguíneo a la porción del intestino afectada. Esto puede ocasionar una ruptura en el intestino (perforación), infección o muerte del tejido intestinal.

La intususcepción es la causa más común de obstrucción intestinal en niños menores de 3 años. Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de intususcepción en niños. Aunque es poco frecuente en adultos, la mayoría de estos casos son el resultado de una afección médica subyacente, como un tumor.

En los niños, los intestinos por lo general se pueden volver a colocar en su lugar con un procedimiento menor. En el caso de los adultos, a menudo se requiere una cirugía para corregir el problema.

Síntomas

Niños

El primer signo de intususcepción en un bebé, por lo general sano, puede ser el llanto repentino y fuerte causado por el dolor abdominal. Los bebés que sufren dolor abdominal pueden llevarse las rodillas al pecho cuando lloran.

El dolor de la intususcepción aparece y desaparece, generalmente cada 15 a 20 minutos al principio. Estos episodios dolorosos duran más y ocurren con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo.

Otros signos y síntomas frecuentes de intususcepción incluyen lo siguiente:

Heces son sangre y mucosidad, a veces denominadas heces de jalea de grosella debido al aspecto

Vómitos

Bulto en el abdomen

Debilidad o falta de energía

Diarrea

No siempre se presentan todos los síntomas. Algunos bebés no presentan un dolor evidente, y algunos niños no eliminan sangre ni tienen un bulto en el abdomen. Algunos niños más grandes sufren dolor, pero no presentan otros síntomas.

Adultos

Dado que la intususcepción no es común en adultos y los síntomas del trastorno a menudo se superponen con los síntomas de otros trastornos, su identificación es más compleja. El síntoma más común es el dolor abdominal que aparece y desaparece. También puede haber náuseas y vómitos. A veces, las personas tienen síntomas durante semanas antes de buscar atención médica.

Cuándo consultar al médico

La invaginación intestinal requiere atención médica de urgencia. Si tú o tu hijo manifiestan los signos o los síntomas descritos anteriormente, solicita atención médica de inmediato.

En los lactantes, recuerda que los signos de dolor abdominal pueden incluir episodios recurrentes durante los que empujan las rodillas hacia el pecho y lloran.

Causas

Tu intestino tiene la forma de un tubo largo. En la intususcepción, una parte de tu intestino, generalmente el intestino delgado, se desliza dentro de una parte adyacente. En ocasiones, esto se denomina acción telescópica, porque es similar a la manera en que un telescopio plegable se desliza.

En algunos casos en adultos, la acción telescópica es causada por un crecimiento anormal en el intestino, como un pólipo o un tumor (llamado punto de plomo). Las contracciones en forma de ondas normales del intestino toman este punto de plomo y la mucosa que recubre el intestino y los empujan dentro del intestino. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se puede identificar la causa de la intususcepción.

Niños

En la gran mayoría de los casos de intususcepción en los niños, se desconoce la causa. Dado que la intususcepción parece presentarse con más frecuencia en los meses de otoño e invierno, y dado que muchos niños con el problema tienen síntomas similares a los de la gripe, algunos sospechan que un virus puede ser un factor que contribuya a la afección. A veces, se puede identificar un punto de plomo como la causa de la afección; más comúnmente el punto de plomo es una bolsa en el recubrimiento del intestino delgado (divertículos de Meckel).

Leer también [Alerta: Mascarilla de tela no protege contra cepa brasileña]

Adultos

En adultos, la intususcepción generalmente es el resultado de una afección médica o un procedimiento médico, como los siguientes:

Un pólipo o un tumor

Tejido similar a una cicatriz en el intestino (adherencias)

Cirugía para bajar de peso (bypass gástrico) u otra cirugía en el tracto intestinal

Inflamación debido a enfermedades como la enfermedad de Crohn

Factores de riesgo

Los factores de riesgo de la intususcepción incluyen:

Los niños, en especial los niños pequeños, suelen ser más propensos a desarrollar intususcepción que los adultos. Es la causa más común de obstrucción intestinal en los niños de entre 6 meses y 3 años.

La intususcepción afecta más comúnmente a los niños.

Formación intestinal anormal al nacer. La malrotación intestinal es una afección en la que el intestino no se desarrolla ni gira correctamente, y aumenta el riesgo de intususcepción.

Determinadas afecciones. Algunos trastornos, como la fibrosis quística, la púrpura de Schonlein-Henoch (también conocida como vasculitis por IgA), la enfermedad de Chron y la enfermedad celíaca, pueden aumentar el riesgo de intususcepción.

Complicaciones

La intususcepción puede cortar el suministro de sangre a la parte afectada del intestino. Si no se trata, la falta de sangre hace que el tejido de la pared intestinal muera. La muerte del tejido puede causar una ruptura (perforación) en la pared intestinal, lo que puede provocar una infección en el revestimiento de la cavidad abdominal (peritonitis).

Leer también [Síntomas de la Úlcera péptica]

La peritonitis es una afección que pone en riesgo la vida y requiere atención médica inmediata. Algunos de los signos y síntomas de la peritonitis son los siguientes:

Dolor abdominal

Hinchazón abdominal

Fiebre

Vómitos

La peritonitis puede causar que tu hijo entre en estado de choque. Los signos y síntomas del estado de choque incluyen los siguientes:

Piel fría y húmeda que puede estar pálida o de color gris

Pulso débil y rápido

Respiración anormal que puede ser lenta y superficial, o muy rápida

Ansiedad o agitación

Languidez excesiva

Un niño en estado de choque puede estar consciente o inconsciente. Si sospechas que tu hijo está en estado de choque, busca de inmediato atención médica de emergencia.