Inicia cierrre parcial de Av. Faucettt por obras del Metro de Lima

La ejecución de la estación ubicada a la altura del distrito chalaco de Carmen de la Legua, será una de las ocho que compondrán el ramal de la Línea 4, junto con las paradas Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez.

Este 17 de agosto se iniciaron las obras de la estación Carmen de la Legua, ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El plan de desvío, aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, comprende un tramo de la avenida Elmer Faucett. El cierre parcial es desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro.

En la primera fase de la obra se va a mantener habilitado el sentido de norte a sur de la Faucett y en este caso el transporte público va a tener que usar las vías auxiliares de la misma avenida y la avenida Óscar Benavides (avenida Colonial) como rutas alternas, para continuar su recorrido por las avenidas Enrique Meiggs y Argentina, para luego retornar hacia Faucett.

De norte a sur, es decir, con sentido al distrito de San Miguel, los vehículos de transporte público no van a tener problemas, van a continuar transitando por la avenida Elmer Faucett. Asimismo, el transporte privado va a poder circular por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, para retornar nuevamente a la avenida Faucett, con sentido de sur a norte.

Según comunicado la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en el caso del servicio de AeroDirecto Sur se va a modificar su recorrido y ahora va a circular por la avenida Santa Rosa rumbo al aeropuerto y tendrá dos paraderos temporales, uno entre Santa Rosa y Argentina y otro ubicado entre Morales Duárez con Faucett.