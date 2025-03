Inhabilitaron a Vizcarra

Congreso aprobó dejarlo 10 años sin ejercer la función pública

La Comisión Permanente aprobó el informe para inhabilitar por diez años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra por infracción constitucional al haber disuelto el Parlamento en el 2019.

Tras esta decisión, el informe final que planta levantar el fuero del exmandatario e inhabilitarlo de cargos públicos será evaluado en el pleno del Parlamento y sometido nuevamente a una votación.

La Comisión Permanente aprobó la sanción por infracción constitucional con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

Martín Vizcarra no se presentó a ejercer su derecho de defensa, sino que envió un oficio confirmando que no se presentaría porque no podía “convalidar” un proceso que según él vulneraba el fallo del Tribunal Constitucional que declaró válida la disolución del Legislativo del 2019.

Contra el exmandatario hay vigentes otras dos inhabilitaciones aprobadas en el Congreso: diez años por el caso “vacunagate” y otra por cinco años por no declarar información sobre su empresa familiar cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

La Comisión Permanente también aprobó por mayoría inhabilitar por cinco años de la función pública a Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros que participó en la disolución del Parlamento del 2019