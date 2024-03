Ingreso gratuito para menores de edad en 56 museos durante todo el año

Desde el lunes 11 de marzo, el Ministerio de Cultura ha establecido la entrada gratuita para menores de 3 a 17 años

La ministra Leslie Urteaga anunció que, durante todo el año 2024, las niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años tendrán entrada gratuita a los 56 museos y museos de sitio administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional. Esta medida fue dispuesta por el sector a través de la Dirección General de Museos (DGM).

“Hicimos un análisis en los últimos meses y vimos que los colegios, docentes, padres de familia nos decían que no podían llevar a los niños por los gastos, cuando son grupos. Por ello, porque queremos fortalecer la identidad de niños y jóvenes, sobre todo en edad escolar, se tomó la decisión de esta norma, para que puedan acceder gratuitamente niñoa y jóvenes hasta los 17 años, en etapa escolar”, dijo.

“Lo que queremos que esa barrera no se mantenga, que no haya justificaciones para no venir a los museos y museos de sitio. Los sitios arqueológicos mantienen sus precios. Son 56 museos a escala nacional. Los niños y jóvenes, en edad escolar, ahora pueden tener mayor acceso. Invitamos a los jóvenes y colegios, para que puedan venir a los museos desde este lunes, como complemento de formación que deben tener. Y que nuestros museos puedan ser más visitados”, comentó la ministra.

La eliminación de la barrera económica y la garantía del ejercicio de los derechos culturales son los objetivos principales de la Resolución Ministerial N°000092-2024-MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

La entrada gratuita se realizará mediante la presentación del documento nacional de identidad, debiendo estar acompañados por una persona mayor de edad que asuma la responsabilidad del cuidado y seguridad de la niña, niño o adolescente.

