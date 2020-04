Infusiones y remedios que alivian la diabetes

La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afectan la forma en que tu organismo utiliza el azúcar en sangre (glucosa). La glucosa es vital para tu salud porque es una fuente importante de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es el combustible principal de tu cerebro.

Las plantas te ayudan a sentirte mejor pero nunca abandones tu tratamiento médico

La causa oculta de la diabetes varía según el tipo. Sin embargo, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede derivar en un exceso de azúcar en sangre. Demasiada azúcar en la sangre puede generar graves problemas de salud.

Tipos de diabetes:

Diabetes Tipo I: el cuerpo no genera insulina, debido a una autodestrucción de las células beta del páncreas

el cuerpo no genera insulina, debido a una autodestrucción de las células beta del páncreas Diabetes Tipo II: el cuerpo, pese a generar insulina, existe un fenómeno conocido como resistencia a la insulina por parte de los tejidos, y ello conlleva a que el azúcar no puede ser introducido en las células para almacenar energía

Además de utilizar el tratamiento médico adecuado, muchos diabéticos consideran la opción de incluir algunos extractos naturales y hierbas para la diabetes que pueden ayudar a disminuir la glucosa en sangre. Por ello, en esta edición te ofrecemos las plantas o hierbas cuyas propiedades son específicas para combatir esta enfermedad.

Hojas de arándano

Antes ya te hemos hablado en nuestro espacio sobre cómo el consumo de bayas puede prevenir la diabetes tipo 2. Sin embargo, otra buena opción es consumir sus hojas en té o infusión. De esta forma puedes obtener excelentes resultados, como la reducción de azúcar en sangre después de comer y eliminación de los peligrosos picos de glucosa.

Ingredientes:

1 litro de agua

10 hojas de arándanos

Preparación:

Pon a hervir el litro de agua y, cuando llegue a ebullición, añade las hojas de arándanos. Deja que infusione durante 10 minutos antes de retirarlo del fuego. Pasado el tiempo indicado, puedes consumirlo como té, como agua del día o como base para hacer tus batidos. Lo ideal es que evites añadir cualquier tipo de edulcorante.

Ginseng (Panax ginseng)

Conocido por sus beneficios en la estimulación inmunológica, esta hierba para la diabetes, de origen asiático, cuenta con varios estudios con resultados que son muy positivos. Los investigadores han encontrado que el ginseng disminuye la absorción de hidratos de carbono, aumenta la capacidad de las células para utilizar la glucosa y aumenta la secreción de insulina del páncreas.

Stevia

La stevia se utiliza como edulcorante natural ya que es varios cientos de veces más dulce que el azúcar de mesa y no contiene azúcar ni calorías. Debido a que no contiene calorías, no eleva el azúcar en la sangre por lo que un gran sustituto del azúcar, y emplearse como edulcorante natural para las personas con diabetes. Debido a sus propiedades, la stevia como hierba para la diabetes, se ha estudiado como un posible tratamiento para esta patología.

La stevia muestra una mejora de la presión arterial. Aunque aún no se ha demostrado 100% que la stevia reduzca los nieveles de azúcar en sangre, puede ser parte de una dieta saludable para cualquier persona con problemas de azúcar ya que no eleva los niveles de azúcar en sangre.

Aloe Vera

El uso del aloe vera en la diabetes se puede remontar a la Península Arábiga, donde fue utilizado como un remedio tradicional para la diabetes. El primer estudio se llevó a cabo por la Universidad de Mahidol, en Bangkok, Tailandia. Treinta y seis personas con diabetes tipo 2 fueron tratados con 2 cucharadas de jugo de aloe vera al 80%.

Había también un grupo de control con 36 pacientes que no tomaron el jugo de aloe. Los 72 pacientes tenían similares niveles de glucosa en sangre al comienzo del estudio. Al final de la segunda semana del estudio, el grupo que tomo aloe vera redujo sus niveles de glucosa en sangre en ayunas en un 17 %. Al cabo de seis semanas, este grupo había bajado sus niveles de glucosa en sangre en ayunas un 57% (43 por ciento del valor inicial).

Té verde

Se ha estudiado la posible eficacia de los compuestos de té verde (EGCG) pueden mejorar el metabolismo de la glucosa aumentando la sensibilidad de insulina y con ello mejorar el metabolismo de la glucosa, además de mejorar la función renal y la reducción del deterioro de las células del páncreas que producen insulina.

El té verde es uno de los mejores aliados en un tratamiento para controlar la diabetes, y la recomendación es beber de dos a tres tazas de este té por día, ya sea caliente o frío y en diferentes momentos del día. Incluso puedes beberlo en aquellos momentos entre comidas, cuando necesitas saciar tu apetito.

Eucalipto

El eucalipto es un producto bastante fácil de conseguir y es una de las plantas medicinales para la diabetes que más rápido acelera la reducción de glucosa en la sangre, por lo cual debes incorporarla en tu tratamiento. Hierve en agua unas cinco hojas de eucalipto y luego cuélalo para preparar tu infusión. Lo recomendado es que tomes al menos una taza de esta infusión por día, y comenzarás a registrar los primeros resultados los luego de la tercera semana.