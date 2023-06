Infórmate que carrera seguir en Expo Universidad

Solo el 30 % de instituciones educativas en el Perú, cuentan con apoyo psicológico y en la mayoría no se dan abasto para trabajar temas vocacionales, lo que origina que 5 de cada 10 universitarios deserten el primer año de estudios, porque no cubrieron sus expectativas, y que finalmente se traduce en frustración.

El director del Grupo Educación para el Futuro (GEF), Justo Zaragoza, señaló que existe siempre cierto grado de dificultad en la elección de una carrera. El dinámico y cambiante mercado laboral, cada año aparecen nuevas carreras que el mercado, la demanda desplazando a las tradicionales. Todo ello debe ir acompañado de un soporte psicológico para una elección acertada.

“El proceso de elegir una carrera se toma muy a la ligera, sin el debido autoconocimiento sobre sus intereses y vocación, porque hay escasa información de la carrera en su malla curricular, el ámbito laboral, entre oros”, refirió.

Dijo que entre las carreras de tecnología están Ing. de la Información, Ciencia de Datos, Big Data, Ing. de Ciberseguridad, etc. mientras que entre las carreras creativas están Diseño web, Comunicación digital, Animación digital, Publicidad y marketing, etc.

“En este escenario, es muy importante que los jóvenes, antes de tomar una decisión, se informen sobre el amplio abanico de opciones de carreras profesionales y técnicas disponibles solo en la Expo Universidad”, resaltó.

Es una oportunidad que no pueden desaprovechar y que se desarrollará del 21 al 24 de junio en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, en el distrito de Surco; el miércoles 22 de 11 a.m. a 6 p.m., y del jueves 23 al sábado 25 de 9 a.m. a 6p.m. Para asistir, solo regístrate en:www.expouniversidad.pe