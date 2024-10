Indecopi canceló marca “Keiko” por inactividad

La empresa de bisutería y joyas, estuvo registrada en Indecopi, sin embargo, fue cancelada luego de que la empresa “Kiko Joyas” solicitara cancelarla por falta de uso.

Cuando Keiko Fujimori, contrajo nupcias con el padre de sus hijas Mark Vito, le autorizó usar su mediático nombre para registrar la marca “Keiko” de joyas y bisutería en Indecopi, y de esa manera poder crear un nuevo emprendimiento.

Sin embargo, el trámite se realizó con éxito y el registro se mantuvo hasta el año 2017, cuando la empresa argentina “Kiko Joyas”, solicitó cancelar la marca por falta de uso; debido a que, tras seis años de estar registrado en Indecopi, la marca “Keiko” nunca ha desarrollado ninguna actividad comercial.

Como se sabe, la marca “Keiko” fue registrada por Mark Vito Villanella, en la clase catorce de la Clasificación Niza del registro de marcas, la cual hacía referencia a los metales preciosos y sus alineaciones, así como los productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, etc.

No obstante, el registro se logró luego de que Keiko, consienta el hecho, pese a lo indicado en el artículo 136 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se precisa que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas naturales”

“En especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona”, se visualiza.