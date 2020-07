Hoy cuadro de devolución de aportes ONP conforme a tu edad y tus aportes

Cada vez se hace más visible la posibilidad de que el Pleno del Congreso debata y apruebe el dictamen aprobado en la Comisión de Economía en torno a la devolución de los fondos a los afiliados activos y ex aportantes a la ONP. Incluso, el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, precisó que dependerá de la Junta de Portavoces que incluyan esta iniciativa en la agenda, lo cual podría ser en los siguientes días.

Dictamen aprobado en Comisión de Economía se debatiría en breve en el Pleno del Congreso

Como se sabe, el documento presentado plantea la devolución del 100% de los aportes de los afiliados a la ONP mayores de 55 años y que no cumplieron con aportar los 20 años de contribución. Para ellos la devolución será completa, tomando en cuenta que no podrán recibir una pensión. En la actualidad este requisito de los 20 años es muy criticado pues significa que si no cumplen con ello, simplemente el Estado se queda con el dinero del afiliado, hecho inconcebible por donde lo miren. En ese sentido, la presente iniciativa buscar devolver la dignidad y la justicia a los ex aportantes que hoy en día no tienen nada.

APORTANTES ACTIVOS S/4,300

En tanto que, para los aportantes activos se autoriza el retiro extraordinario de hasta 1 UIT (unidad impositiva tributaria), es decir S/ 4,300.

Para esta parte del retiro de aportes de la ONP el Banco de la Nación jugaría un papel importante. Todos los trámites se realizarán de manera virtual y las solicitudes presentadas tendrán que ser atendidas en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Como se hizo con el retiro del 25% de AFP, primero se entregará el 50% del monto establecido y la segunda armada a los 60 días hábiles de haberse cobrado el dinero.

Para que te orientes mejor hemos preparado un cuadro según tu edad y tus aportes para que veas claramente que es lo que recibirás. De esta manera, podrás fijarte en el cuadro que si tienes más de 55 años y no llegaste a completar los 20 años de aportaciones que se exige como requisito para tener una pensión de jubilación, entonces te devolverán tu dinero.