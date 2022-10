Hombre termina con 20 puntos en la cabeza durante robo 

En medio de un violento asalto producido en la urbanización Santa Luzmila, en el distrito de Comas, un hombre acabó gravemente herido en la cabeza luego de que delincuentes lo atacaran a él y a su amigo en la puerta de su casa.

“Un amigo vino a contarme algunas cosas que le pasan y estábamos en la puerta de mi casa. Ya cuando me estaba despidiendo de él, unos tipos se acercaron con arma en mano. Me golpearon con la cacha de las armas. En el video se ve como forcejeo con ellos”, dijo Frieder Sandoval.

Según se pudo conocer, las víctimas intentaron resistirse al asalto, es por ello que los hampones los golpearon hasta que les entregaran sus objetos de valor. “Me apuntó con el arma de frente en la cara. Ahí es cuando retrocedo y me subo al carro de mi amigo para refugiarme, pero no me había percatado que a él también ya lo habían encañonado con un arma”.

Tras el ataque, Frieder Sandoval fue evacuado por su familia al hospital donde le hicieron 20 puntos. “Toda la cabeza me la han reventado a golpes. El médico que me atendió estuvo hora y media cociéndome”, señaló.