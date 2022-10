Hombre es baleado por delincuentes durante robo en Los Olivos

Un hombre fue baleado por delincuentes durante un asalto registrado en la puerta de su casa, en la calle José Sato, de la urbanización Villa Sol, en Los Olivos. Alex Castillo Rengifo llegaba a su casa en su camioneta, cuando fue interceptado por cuatro asaltantes, que lo encañonaron y le exigieron bajar de su vehículo.

El hombre no opuso resistencia, pero se demoró en bajar de la camioneta, al parecer por un problema con su cinturón de seguridad; por lo que los delincuentes lo golpearon y hasta le dispararon en una de sus piernas.

“Eran cuatro, uno estaba en el timón y tres se bajaron. Dos tenían armas. Él bajó normal, pero demoró un poco, al parecer por el cinturón de seguridad, sino me equivoco. Lo sacaron, lo empujaron, todo. Él no opuso resistencia, no era necesario que le disparen”, comentó una vecina. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.