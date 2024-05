Hijo de Pedro Suárez Vértiz se lanza como cantante

Con tan solo 19 años el hijo del querido y fallecido cantante ha decido lanzar su carrera musical

Tomas Suárez Vértiz ha decidido comenzar su carrera como solista y seguir los pasos de su padre con el lanzamiento de su nueva canción “Incondicional”, letra dedicada a su madre, Cynthia Martínez, y a todas las madres peruanas. Este tema forma parte de una campaña publicitaria para la reconocida marca de vinos Tabernero, con quien el hijo del fallecido Pedro Suárez Vértiz se asoció para rendir homenaje a las figuras maternas en su dia ya que coincidentemente el evento se fijo esa misma fecha.

“Cuando Tabernero me convoca para esta campaña, no dudé en aceptar, y por ese motivo compuse el tema Incondicional para homenajear a todas las madres, pero, en especial, a la mía, quien me ha guiado y me acompaña en cada paso que doy en mi día a día”, comentó Tomás, cuya canción puede ser escuchada escaneando el código QR que viene junto a los vinos de la mencionada marca.

Lea también:

Tomás conto en unas reciente entrevista que brindo a Magaly TV la firme su padre siempre lo supo e intuía que su decisión final solo era cuestión de tiempo. Siempre estuvo involucrado con la música, vivió en ese mundo debido a su padre, pero aun no se soltaba a dar ese paso.

No fue hasta el pasado 16 de Febrero en el homenaje que se organizó para su padre como despedida, Tomás se dio cuenta que la música era a lo que quería dedicarse, estando ahí en el escenario y cantando frente a todas esas personas. El lo sintió.

Recibe el apoyo de su madre tanto como de sus hermanos mayores. El último de los Vértiz está listo para abrirse paso en la industria musical y demostrar su talento sabiendo que no es un camino fácil pero que está preparado para recibir las críticas y comparaciones con su padre. Está aprendiendo a tocar la guitarra e introduciéndose más en el mundo de la música trabajando de la mano con expertos y hasta viejos amigos de su padre que siguen se moviéndose en ese rubro.