Hierbas mixtas para desinflamar la próstata

A partir de los 50 o 55 años, y sobre todo pasados los 65, la mayor parte de los varones sufren hiperplasia benigna de próstata. La glándula prostática y la uretra se agrandan, lo que provoca problemas más o menos agudos al orinar, que pueden llegar a afectar a la calidad de vida.

Haz un mix de estas cuatro plantas siempre consultando con tu médico.

La visita al urólogo es indispensable para que controle la evolución, pero el apoyo de las plantas se ha demostrado muy eficaz.

Aquellas con acción antiadenomatosa, antiinflamatoria y diurética se han mostrado útiles para favorecer la restauración del flujo normal de orina, promover un vaciado completo de la vejiga y no tener que levantarse varias veces por la noche para orinar. También reducen la sensación de premura y presión para orinar.

Existen plantas que ayudan a facilitar el flujo de la orina, que suele estar disminuido cuando hay problemas en la próstata. Te presentamos las hierbas naturales que pueden ayudarte con este mal de agrandamiento de próstata y dificultad para orinar. Pero ya sabes, siempre se debe consultar al médico.

1. Ortiga

Las sumidades floridas, es decir, las ramas con flores, de las ortigas son diuréticas y mejoran el flujo de la orina. Puedes tomarla en decocción con maíz, bardana, epilobio y regaliz, hasta dos vasos al día.

La ortiga es una excelente planta que puede ser utilizada para tratar la hiperplasia benigna de la próstata, debido a que contiene sustancias que disminuyen las enzimas responsables de la inflamación de la glándula, además de regular los niveles de testosterona. De esta forma, la ortiga disminuye el tamaño de la próstata y alivia los síntomas más frecuentes, especialmente la dificultad para orinar.

2. Raíz de kion

El jengibre o kion presenta un alto contenido en potasio y manganeso, y es una buena fuente de fósforo, magnesio, calcio, beta-carotenos, hierro, zinc y vitaminas A, C, E y del complejo B. Las vitaminas A, C y E y los beta-carotenos son fuertes antioxidantes que pueden proteger la próstata de los dañinos radicales libres, los cuales están relacionados con el envejecimiento acelerado y el desarrollo de tejido canceroso. Por otro lado, la vitamina C y el zinc estimulan el sistema inmune, que protege la próstata de infecciones bacterianas y de la inflamación.

3. Diente de León

Depurativo, desintoxicante y diurético. El diente de león contiene muchos nutrientes, entre los que destacan sus vitaminas y minerales. Entre las propiedades principales que contiene, podríamos destacar los minerales como hierro, potasio, calcio, zinc, magnesio y fósforo y las vitaminas como la vitamina K y vitamina C, además de contener grandes cantidades de betacaroteno, la provitamina A que una vez asimilada por el organismo se transforma en vitamina A, y proteínas. Y por si fuera poco contiene contiene fitonutrientes y ácido quinurénico.

Así como contienen altos niveles del antioxidante betacaroteno, que se sabe que proporcionan una fuerte protección contra el daño celular y el estrés oxidativo. También son ricos en antioxidantes llamados polifenoles, que se encuentran principalmente en la flor, pero también están presentes en las raíces, hojas y tallos.

4. Cola de caballo

Esta es una de las plantas medicinales más diuréticas que hay, pero además es depurativa y remineralizante. La cola de caballo tiene un marcado efecto diurético, por lo que con esta infusión conseguirás vaciar tu vejiga más fácilmente disminuyendo el dolor que produce la inflamación de la próstata.

INFUSIÓN MIXTA DE HIERBAS PARA DESINFLAMAR PRÓSTATA

Ingredientes:

20 gramos de raíz de diente de león

20 gramos de hojas de cola de caballo

20 gramos de hoja de ortiga

20 gramos de manzanilla

20 gramos de hoja de melisa

10 gramos de hoja de menta

Kion picado

Preparación:

El primer paso es mezclar todas las hierbas en un recipiente mediano. En una olla mediana agrega un litro de agua purificada, llévala a ebullición y agrega la mezcla de hierbas. Permite que hierva por 3 minutos.

Tapa la infusión y deja reposar por 10 minutos, cuela y permite que se enfríe. Cuando se trata de padecimientos en su fase inicial, deberás beber 3 tazas de la infusión al día. Para notar los resultados y desinflamar deberás tomarla de 15-30 días.