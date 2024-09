Hernán Barcos revela su emotiva charla con Paolo Guerrero tras su debut en Alianza Lima

Hernán Barcos destacó el impacto emocional de la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima y compartió detalles sobre su conversación con él tras entregarle la cinta de capitán.



Alianza Lima lidera el Torneo Clausura 2024, y Hernán Barcos, figura del equipo, fue clave en su último triunfo. El delantero no solo brilló en el marcador, sino que vivió de cerca el tan esperado debut de Paolo Guerrero con el club blanquiazul.

La charla con Guerrero tras recibir la cinta de capitán

Después de la victoria en el estadio Alejandro Villanueva, Barcos reveló una conversación especial que tuvo con Paolo Guerrero, a quien le cedió la cinta de capitán. “Le di la cinta, le dije que lo disfrute, que lo viva, que lo meta. Necesitábamos mantener el balón. No importa quién lleve la cinta, lo importante es que todos se sientan importantes. La llegada de Paolo fue una inyección anímica, no solo para el club, sino para todo Alianza”, expresó Barcos.

El compromiso de Barcos con el equipo

Hernán Barcos, conocido como el ‘Pirata’, dejó claro que su compromiso con el equipo no cambia, esté o no en el campo desde el inicio. “Siempre estoy para sumar, para apoyar al equipo desde donde me toque. A veces las cosas salen, a veces no, pero siempre doy lo mejor”, añadió el delantero.

Competencia interna y unidad en Alianza Lima

Respecto a la competencia dentro del equipo, Barcos afirmó que hay una fuerte disputa por un lugar en el once titular, pero destacó el buen ambiente dentro del grupo. “Todos queremos jugar, no solo los delanteros, somos 28 y solo entran 11. Tenemos un grupo sano, unido. La competencia interna es buena, nos esforzamos al máximo. A quien no le toque jugar, le toca apoyar desde fuera”, concluyó Barcos.