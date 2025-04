Hermano de Nadine estaría asilado en Brasil

Ilan Heredia, hermano de la exprimera dama, Nadine Heredia y extesorero del Partido Nacionalista, se habría asilado en la embajada de Brasil luego que el Poder Judicial (PJ), lo sentenció a 12 años de cárcel por el delito de lavado de activos.

Así lo dio a conocer el periodista brasileño, Patricio de la Barra, quien conversó con un medio local y señaló que Ilan habría ingresado a la embajada junto a su hermana Nadine y todo apuntaría a que también busca un asilo humanitario.

“Hasta el momento lo que se saben de la situación de Ilan Heredia es que ingresó a la embajada (de Brasil), estuvo junto con Nadine Heredia, pero de ahí a partir de ese momento no se sabe absolutamente nada. Se supone que podría estar en Brasil y solicitar en los próximos días un pedido de asilo”, dijo el comunicador.

Leer también [Nueva ley permite a presidenciables postular al Congreso]

No obstante, de la Barra señaló que el gobierno de Lula Da Silva no estaría dispuesto a otorgar el asilo al hermano de Nadine Heredia, debido a los problemas que le ocasionó otorgar este beneficio a la ex primera dama.