Hermanas defienden a acusados de violación grupal

Creen en su inocencia. A una semana de la denuncia de una joven sobre su violación sexual, tres de las hermanas de los cinco implicados unieron sus fuerzas para defenderlos y cuestionar el proceso de investigación. Incluso, revelaron que son víctimas de amenazas en redes sociales.

Piden que no se les trate como violadores porque aún el caso está en investigación

Son las protectoras de José Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zevallos Sanguineti y Andrés Fasardi San Sebastián. Precisan que se realizó todos los sustentos necesarios de acuerdo a lo solicitado por las autoridades, pero aún así les dictaron prisión preventiva por nueve meses.

“Tienen arraigo tanto familiar, como laboral y domiciliario. Consideramos que, por ejemplo, que el proceso ha sido extrañamente rápido”, expresó una de las féminas, quienes evitaron revelar sus identidades por temor a represalias por parte de cualquier persona.

Asimismo, piden que no los tilden de violadores y que no los lapiden socialmente, pues son “presuntos violadores” hasta que el juez del caso dictamine lo contrario. Para ellas no es justo que se les señale como tal porque dañan su imagen y reputación.

“Conozco a mi hermano y sé que él no destruiría su futuro, lo que él tiene planeado para adelante, por cometer un acto que es un delito. No sé si ella lo dije de mentiras o simplemente, al estar en estado de ebriedad, se le escapó o no se acordaba”, explicó otra de las hermanas.

Las tres concuerdan en que el único error fue realizar una fiesta en plena pandemia por el COVID-19. Cabe resaltar que las investigaciones preliminares indican que los cinco acusados habrían mezclado benzodiazepina, un potente sedante, para dopar a la joven y perpetrar el ultrajo.