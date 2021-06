Henry Cavil ya no será Superman

El actor británico habría terminado por fin con la maldición de ‘Superman’ después de haber sido despido, una decisión que no fue tomada muy bien por sus fans. A pesar que en el 2016 ya había hecho la película “Batman vs Superman”, la producción decidió despedirlo.

No tomó de mala manera el ser despedido de la saga y por el contrario aseguró seguirá con sus proyectos

Henry Cavil se enteró de la noticia en su cumpleaños número 38, el pasado 5 de mayo, Warner Bross había tomado la decisión y el actor no refutó la decisión, pese a las críticas de los fanáticos que no se hicieron esperar, así lo evidenció ‘The Hollywood Reporter”.

Una especie de maldición rodea a los films de este super héroe

LAS RAZONES

El actor fue despedido por varias razones: el primer detonante ocurrió en 2018, al parecer, por polémicas declaraciones que hizo Cavill en contra el movimiento #MeToo. De igual manera influyó el fracaso en taquilla de ‘La liga de la Justicia’, en 2017.

La relación del actor con Warner Bros estalló cuando se le solicitó hacer un cameo en la película ‘Shazam!’ pero no lograron llegar a un acuerdo. Finalmente, se supo, según un informe del medio estadounidense ‘The Hollywood Reporter’, que Warner y DC están buscando un actor de piel oscura para las próximas interpretaciones de ‘Superman’, por lo que Cavill ya no funcionaba en el plan de las productoras.

Actualmente Henry Cavill protagonizará la nueva versión de la película ‘Highlander’ y quizá su despido de “Superman” haya sido la mejor noticia de su vida, pues lo que muchos no saben es que el actor se salvó de la maldición que persigue a todos los actores que han interpretado al icónico personaje de ‘Superman’.

LA MALDICIÓN DE GEORGE REEVES

Todos han sufrido alguna tragedia en su carrera o en su vida. Aunque parece una casualidad, en el mundo de la gran pantalla se habla de una maldición. Entre algunos de los ejemplos más recordados se puede ver el caso de George Reeves, quien tras participar en Superman, tuvo una muerte prematura a los 45 años.

Aún hoy en día no se ha podido descubrir si fue un asesinato o un suicidio. El actor fue el primer ‘Superman’ de Hollywood y con él se inauguró la supuesta maldición. Precisamente el hecho ocurrió en 1959 en su casa cuando estaba celebrando una fiesta: este decidió retirarse a su habitación y minutos después, los asistentes escucharon un disparo.

A George Reeves le sigue el caso de Christopher Reeve, quien en 1995 se seccionó la medula espinal al caerse de su caballo en una competición ecuestre. Esto le causó una tetraplejia que lo alejó del cine. El famoso se volvió dependiente de la respiración asistida para poder sobrevivir hasta 2004 cuando sufrió un ataque cardiaco a sus 52 años.

SUPERMAN Y LA MALA SUERTE

No todas las maldiciones parecen ser tan trágicas. En ocasiones no tiene que ver con una enfermedad o accidente sino con una cuestión laboral: al quedar etiquetados bajo la gran imagen de ‘Superman’, muchos dejaron de conseguir trabajo.

Este el caso de Brandon Routh quien interpretó al superhéroe en ‘Superman Returns’ (2006). En principio, la película no alcanzó a recaudar lo suficiente para la superproducción que requirió más de 270 millones de dólares. También le siguió la crítica al actor pues era un desconocido hasta que fue contratado en la cinta.

Se dice que después de esto, Routh vivió con papeles menores y enfrentó el fracaso por muchos años, hasta que en 2016 volvió al mundo de los comics DC al interpretar a ‘El Átomo’ en la tercera temporada de ‘Arrow’.

Todos estos rumores rodearon al actor Henry Cavill tras convertirse en Superman, Sin embargo, la maldición habría quedado atrás tras su despido, pues ya tiene nuevos proyectos: aparecerá en la segunda temporada de ‘The Witcher’, se enfrenta a Chris Hemsworth para conseguir el papel en ‘He-Man’, y se ha hablado de ciertas negociaciones con Disney para su próxima cinta ‘Hercules’, donde compartiría el set con la cantante estadounidense Ariana Grande.

Henry Cavill siempre será reconocido por haber interpretado al superhéroe, pero sobre todo por aparentemente haberse librado de la maldición y continuar sorprendiendo en la pantalla grande.