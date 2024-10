Harvey Colchado ahora patrulla las calles tras el cierre de la Diviac

Harvey Colchado fue visto patrullando las calles de Lima durante el primer día de paro de transportistas ayer, jueves 10 de octubre

El coronel PNP Harvey Colchado, quien fue temporalmente separado de la División de Alta Complejidad (Diviac), fue visto supervisando un operativo en la vía pública cerca del cruce de la Vía Expresa con Javier Prado. Su presencia en el lugar se debió a que está cumpliendo funciones dentro del Observatorio del Delito de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En declaraciones a un medio local, Colchado explicó que no podía ofrecer más detalles sobre su labor, afirmando: “Estoy de servicio actualmente debido a que hay manifestaciones. Todas las unidades especializadas han salido a patrullar. Es orden de comando y se da siempre. Yo cumplo las órdenes siempre”.

Lee también:

A pesar de haber sido abordado nuevamente por un ciudadano más tarde, reiteró que está cumpliendo órdenes y no se siente afectado por la decisión de que lo asignen a estas tareas en las calles. La periodista Fiorella Alvarado confirmó que para las 11:00 a.m. del 11 de octubre, Colchado ya no estaba en el lugar.

Este suceso ocurre tras el anuncio en julio de 2024 de que la Diviac pasaría a formar parte de la División de Investigación Criminal, una medida comunicada por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, tras varios meses de discusión con el exministro del Interior, Vicente Romero.