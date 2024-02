“Habrá grupos mixtos para liquidar devolución de fonavi”

JOSÉ CÓRTEZ ANUNCIA PAGOS COMPLETOS EN UNA SOLA CUOTA SEGÚN CRONOGRAMA

Por: Pablo Boggiano B.

La comisión Ad Hoc Fonavi determinó un grupo “mixto” a pagar la segunda quincena en marzo, el cual estará conformado tanto por los que integraron las 19 listas como los mayores de 80 años, CONADIS y con enfermedades terminales, además de algunos nuevos, según sostuvo en charla con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión.

Cortez dejó abierta la posibilidad de que ya se podrían estar liquidando las primeras cuentas con los certificados actualizados en marzo y analizar en la siguiente sesión extraordinaria la data actualizada de la secretaría técnica para continuar con el cronograma apuntando a abril con el esperado grupo 21.

–La comisión Ad hoc Fonavi habría optado a las finales por un solo padrón de pago en marzo, ¿es correcto?

Bueno, por ahora sí, hemos decidido que vamos a tener que sacar a los que vamos a reintegrar, grupo de reintegro, este grupo de reintegro por todos aquellos que han salido del 1 al 19, nos han alcanzado los lineamientos, pero todavía no hemos determinado en fondo, la próxima reunión del día 29 vamos a determinar, en sesión extraordinaria hablar sobre los lineamientos para de una vez quede definido para pagar a mediados o fines de marzo.

-En un 80% de probabilidades va ser un solo grupo, el de marzo, no más

Se hizo la consulta al secretario técnico ya tienen un avance sobre el análisis como han ido yendo los grupos de pago, ha salido el grupo 20, han hecho una evaluación de todo el grupo, en marzo sale reintegro y después todos los que son nuevos. Ahí la intervención de la ONP y dijeron que ha enviado toda su evaluación actualizada de todos los fonavistas jubilados, y también de aquellos que se han jubilado con 10 o 15 años, tenía que enviar un segundo lote de fonavistas que aproximadamente son de 30 a 35 expedientes, donde tenían que estar evaluados, ingresar para que esas actas actualizadas salgan de acuerdo ya que ha habido muchas quejas en el momento que les han pagado 40 soles, 50 soles.

Para no tener ese problema entonces ya cerrar el padrón y ver las posibilidades en la próxima reunión cuando saldría un grupo 21, por eso la propuesta, la consulta era si en abril iba salir un grupo de pago grupo 20 salía con los que no han cobrado en febrero, hacer más o menos una lista con los que están en el grupo de reintegro, y a fin de mes otro, conformado por quienes no les han pagado porque no han integrado ningún grupo de pago que no será la mayoría, es un poco menos a la cantidad que han salido, más o menos eso queríamos ver en el análisis.

-Según los lineamientos este padrón de marzo, cuántos fonavistas lo podrían conformar

No estamos definiéndolo todavía hasta la próxima sesión que será sesión extraordinaria, donde nos van a alcanzar ya quizás una data de cuántos realmente entran en evaluación y para tomar una decisión de acuerdo a los márgenes de edad y de acuerdo a CONADIS, y de acuerdo también a las enfermedades terminales, cuántas de esas personas puedan integrar una lista lo que mayormente vamos a tomar en cuenta.

Y de ahí qué margen hay para que integren otros grupos que han salido anteriormente, se va evaluar del 1 al 19, simplemente no vamos a decir; ‘los del primer grupo, cuántos, los del segundo grupo tantos’. No, vamos a evaluar toda la lista del 1 al 19 y de acuerdo a las edades vamos a tomar en cuenta.

-Digamos que se está apuntando a un grupo mixto

Exacto, todititos, tomando en cuenta bajo esos parámetros y sería importante considerarlos a la hora de formar los grupos, no vamos a tomar que solamente los del primer grupo van a salir como salieron anteriormente, los del segundo salen después, no, todos entran al ruedo.

ASÍ SE DISTRIBUIRÁN LOS PAGOS CON FONDOS EN CAJA

-Hay la preocupación en la comisión porque los dineros no están completos

Lo que pasa es que el MEF tiene una deuda con el fondo, aproximadamente de 3 mil millones y queríamos más o menos tomar en cuenta en qué magnitud nosotros podíamos sacar un grupo, como es CERAD parcial, ver las posibilidades de quizás entregarle una parte del dinero, y los que son mayores de edad entregarles, ponte un 85%.

Y conforme la edad disminuya y viendo los porcentajes que podrían corresponderles para que, por ejemplo, terminar con un grupo mixto menos de 60 % y darles algo. ¿cuál es el objetivo? de lo que tenemos en caja surtirles para todos y que mayormente salgan, conformen va saliendo otro grupo volvemos a integrar lo que les faltaría y así iremos ya saneando poco a poco, ahí también hay una incorporación de dinero, pagos que se integran por parte del Banco de materiales, ya que en caja tenemos aproximadamente 2,234 millones de soles

¿Se podría estar hablando, ingeniero, que en este grupo mixto, y teniendo el esquema del 1 al 19, ya se podrían estar liquidando algunas cuentas con el CERAD actualizado?

Claro, como le digo, es un análisis que vamos a tener que tomar en cuenta nosotros, no puede ser que aquellas personas que en su devolución puede ser ponte para terminar un CERAD parcial, ejemplo, faltaría 500 soles, ya que se le dé todo, ahí no vamos a tomar en cuenta el 85% para pagarle, ya pagarle todo, algo así.

-Por qué le digo esto, porque esa era la idea de liquidar el dinero que tiene en su poder la comisión para ir entrando con los certificados completos a pedir los créditos suplementarios

Exacto, más o menos así, liquidar a los que tengan menor monto a devolver, liquidarlos ya, irlos sacando, sacando más rápido, mientras que los que puedan recibir un poco más digamos 6 mil y con lo que ya le dieron podríamos darle un poco más de porcentaje de acuerdo a la edad, por eso le digo, es un análisis que ya nos los van a dar los próximos días, para que en la sesión extraordinaria que vamos a tener el 29 tomemos la decisión más exacta.

-En el peor de los casos, nos ponemos escépticos y digo en marzo arranca un grupo mixto y abril va el grupo 21 ¿podría ser así?

Podría, sí, todo lo que se pueda proponer dentro de la comisión Ad Hoc puede ser posible, o factible, como dice, queremos una data de base en que se pueda programar esa expectativa.

Como le digo, tenemos 2, 234 millones de soles, ya sabemos eso, ya sabemos ponte de 80 a más cuántos fonavistas son los que van a recibir por ejemplo mil soles, ¿cuántos fonavistas son? cierta cantidad; 5 mil soles ¿cuántos fonavistas son? cierta cantidad; entonces bajo esas estadísticas, vamos sacando cuentas y diciendo, ya bueno, los que menos tienen ya de una vez, terminemos con estos, terminemos con estos otros y los que vemos cuanto faltan, prorrateamos el resto y poco a poco vamos terminando.

¿Y esa data ya la tienen?

No, la vamos a tener en las próximas sesiones, y con esa data vamos a tomar las decisiones.

-Conclusión, en marzo va haber un pago con un grupo mixto, este cronograma se programaría entre la quincena y fin de mes

Exactamente, es el compromiso con la secretaría técnica que entre esas dos semanas posiblemente salga un grupo de pago.