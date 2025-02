Gustavo Cazonatti se perdería todo el 2025 con Cristal

Dos días después de anunciarse que puede ser operado por una lesión en la rodilla derecha, todo indica que Gustavo Cazonatti se perderá el resto de la temporada con Sporting Cristal

Gustavo Cazonatti vive un momento complicado, tras sufrir una lesión en la fecha 2 de la Liga 1 2025 ante Sport Boys. Su salida del campo, como era de esperarse, encendió las alarmas en Sporting Cristal. Luego de varios días de evaluaciones médicas y ser operado, finalmente se confirmó lo peor: el jugador estará fuera de las canchas por varios meses, en lo que él mismo ha definido como ‘‘el momento más difícil de mi carrera’’. Sin duda, una dura prueba para el mediocampista brasileño, de 28 años, que ahora deberá enfocarse en su recuperación, mientras el equipo busca mantenerse firme en la temporada.

La noticia se conoció durante la noche del miércoles, cuando Cazonatti utilizó su cuenta de Instagram para enviar un sentido mensaje a sus seguidores e hinchas, asegurando que esta es una de las experiencias más duras que le ha tocado vivir, además de prometer que trabajará para volver lo más pronto posible.

«Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil’’, se lee al inicio de su publicación, Gustavo Cazonatti mostrándose agradecido por los mensajes de apoyo.

‘‘Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!’’, agregó Gustavo Cazonatti dejando claro que esta lesión es solo un obstáculo más en su carrera profesional, uno que intentará superar como tantos otros momentos difíciles de los que ha sabido salir airoso.