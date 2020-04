Guerreros que luchan contra el coronavirus

El Perú entero viene sufriendo día a día los golpes del Coronavirus, sin embargo, lejos de padecer un knock out, diversos grupos médicos se suman a la batalla para que quien pierda y quede en la lona sea el Covid-19. Las últimas cifras arrojan que existen 12,491 pacientes con esta enfermedad. Ellos reciben la atención necesaria en la Unidad de Cuidados Intensivos, es imprescindible enfatizar que no se encuentran desamparados.

Unidad de trabajo COVID-4 se encarga del traslado de las personas infectadas con coronavirus a los centros de salud

Las personas detectadas como positivo para coronavirus son trasladas por el personal del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud a clínicas y hospitales. Ellos no necesitan una capa de superhéroe, basta con sus mascarillas, su traje hermético y están listos para la acción. La unidad se llama COVID-4, previamente reciben la información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Nacionales (CRUEN),

Posteriormente se dirigen al lugar de la persona para evaluarlos y darle la asistencia que requieran. Con el panorama establecido, las más de 20 ambulancias recorren todas las calles de la capital, de cono a cono, con tal de que las personas positivas para coronavirus o sospechosos lleguen a su destino lo más rápido posible. Sin embargo, este constante acercamiento con los contagiados los expone a contraer el virus.

ARDUO TRABAJO DE 24 HORAS

Luego de concretar el traslado de todos los posibles infectados, quedan alertas horas seguidas por turnos y están al tanto ante cualquier emergencia. El centro laboral donde se desempeñan les proporciona los desinfectantes y duchas para estar con la higiene a tope. Otra de las medidas que han implementado es la de mejorar la alimentación de los trabajadores, pues un sistema inmunológico fuerte los mantendrá saludables en el peor de los casos.

MÉDICO COLMADO DE VALENTÍA

El STAE también cuenta con otras unidades de movilidad, igualmente equipadas con tecnología de punta, para tratar a los pacientes que no son Covid. No se han olvidado de ellos. En este grupo de doctores se encuentra Marco André González Portillo Malpartida, médico cirujano titulado, de 29 años. Él no dudó en postular al voluntariado, no le tiene miedo a la muerte, solo le teme a la indiferencia de las personas. Cada día es un nuevo reto en la ambulancia. Antes de salir de casa cuenta con un protocolo para enfrentar el ambiente. De igual manera al retornar, el cual gira a la desinfección de sus prendan.

Debe ducharse siempre que trata con un paciente positivo para COVID-19, de esta manera se mantiene libre de este mal. Pero en todo este proceso no tiene contacto de piel con piel con las personas, mucho menos con su madre, quien sufre de hipertensión y no puede darle un beso o un abrazo. La sonrisa de la mujer de su vida es el motor que le permite seguir en esta lucha contra la pandemia. Marco viene de una familia de doctores y su hermano está próximo a postular al voluntariado. Ambos unirán sus fuerzas para combatir el virus bajo un ángel de la guarda, su padre.

Tanto el STAE, como Gonzáles Portillo Malpartida, esperan que la población tome conciencia en estos tiempos críticos. Nadie debe olvidar del constante lavado de manos, usar mascarillas y desinfectar constantemente las viviendas con alcohol o lejía. Principalmente que solo salga uno por familia y compre alimentos para toda la semana.

Ante algún síntoma del coronavirus, como dolor de garganta, tos y fiebre, deben llamar al 113, propio del Ministerio de Salud (Minsa), o al 117, centro de emergencia de los asegurados. Los doctores a bordo de las ambulancias estarán a disposición de los pacientes sin importar la situación, el riesgo o la hora. Esta lucha la ganamos todos.

Marco André González Portillo Malpartida: “Un saludo especial para mi madre, mis colegas que siguen luchando y a Adriana por su apoyo”.