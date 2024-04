Guardiola confía en la localía del Manchester City

Guardiola: “El empate en el Bernabéu nos deja con opciones para la vuelta”

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró satisfecho con el empate 3-3 cosechado en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

“Es un buen resultado. Tenemos demasiada buena opinión del Real Madrid como para pensar que íbamos a venir aquí a hacer un ‘juego floral’. La eliminatoria está abierta y la vamos a resolver en casa”, afirmó Guardiola en rueda de prensa.

El técnico catalán valoró el espectáculo ofrecido por ambos equipos. “Ha sido un partido entretenido que ha dignificado la competición. Ambos equipos han buscado el ataque. La calidad de los jugadores y los goles increíbles que se han marcado… Me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte”, señaló.

Guardiola destacó el control ejercido por su equipo durante gran parte del encuentro. “Pero es el Real Madrid y el Bernabéu es especial. Nos llevamos un buen resultado y dentro de una semana nuestro estadio estará lleno. Tenemos que marcar un gol, seguir haciendo nuestro trabajo y llegar a la semifinal”, apuntó.

El técnico del City se mostró sorprendido por la posición de Vinicius Jr. en el campo. “No lo he pisado (el césped), pero me lo han dicho mis jugadores. No os lo toméis mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo… es una obra impresionante. El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán”, comentó.

Por último, Guardiola reconoció que le reconforta jugar la vuelta en Manchester. “Prefiero jugar la vuelta en casa que en el Bernabéu, por experiencias obvias en el pasado. Pero ser favoritos contra el Real Madrid… no lo sé. El favorito será el que juegue mejor. Eso sí, nuestra afición nos va a echar una mano, seguro, y será un buen partido”, declaró.

El empate 3-3 deja la eliminatoria muy abierta. El Manchester City ha demostrado que puede competir al más alto nivel contra el Real Madrid, incluso en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el conjunto blanco tiene la experiencia y la capacidad de remontar cualquier marcador.

El Manchester City deberá aprovechar el factor campo en la vuelta para sellar su pase a las semifinales. Para ello, será fundamental que el equipo mantenga la solidez defensiva mostrada en el Bernabéu y que jugadores como Kevin De Bruyne o Phil Foden estén inspirados en ataque. El equipo de Guardiola tiene varias opciones para acceder a las semifinales. Ganar el partido, empatar a dos o más goles o incluso perder por un gol siempre que marque al menos dos tantos. El Real Madrid, por su parte, necesita ganar o empatar a más de tres goles para avanzar en la competición.

El empate en el Bernabéu ha generado gran expectación para la vuelta de la eliminatoria. Se espera un ambiente electrizante en el Etihad Stadium, donde el Manchester City buscará sellar su pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

