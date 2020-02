Gladys Tejeda sacó boleto para Tokio 2020

Nuestro país sumó un deportista más para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se trata Gladys Tejeda, máxima representante del atletismo nacional. Nuestra compatriota superó el tiempo mínimo establecida por la organización y logró ubicarse en quinto lugar en la maratón de Sevilla, con una marca de 2 horas, 27 minutos y 8 segundos, logrando la clasificación.

Superó tiempo establecido y se ubicó en el quinto lugar de la maratón de Sevilla

La maratonista llegó a la competencia con la seguridad de conseguir el pasaje para Tokio, confiando en su preparación previa al torneo. “Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo“, señaló la atleta, antes de partir a España. Tuvo rivales difíciles como la representante de Uganda Juliet Chekwel, y las de Etiopia Gada Bontu y Sifan Melaku, quienes quedaron en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con esta clasificación, Gladys Tejeda será la participante numero dieciséis de nuestro país, y tendrá la posibilidad de sumar la quinta medalla olímpica en la historia del Perú, por lo que buscará superar las marcas logradas en Londres 2012 y Rio 2016. En el transcurso de los días se conocerá el resultado de otros compatriotas que se encuentran disputando sus respectivas competiciones para lograr un cupo a Tokio 2020.