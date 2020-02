Mathías le entra a la vasectomía

Mathias Brivio reveló sus más íntimos secretos al hablar de su vida familiar.Entre sus confesiones, el exconductor de “Esto es guerra” sorprendió al confirmar que se someterá a la vasectomía tras tener tres hijos, frutos de su relación con su esposa Alejandra Rosemberg.

“La fábrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, expresó el ahora presentador de La Máscara.