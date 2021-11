Giuliana Rengifo: “Tomé su terapia y creo que hasta se quiso propasar”

Declaró que se sintió intimidada por parte del terapeuta.

En una entrevista en amor y fuego, Giuliana Rengifo se refirió a su ex relación que tuvo con el notario Alfredo Zambrano , quien es actualmente el esposo de Magaly Medina y aprovecho el momento para declarar contra el conocido terapeuta Tomás Angulo.

“Para mí no es un doctor ni un psicólogo. Yo tomé terapia con él cuando recién me separé de mi primer esposo y el señor no fue profesional conmigo, creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia y por eso yo me alejé”, dijo Giuliana Rengifo al ser consultada por una reportera del programa de Willax

Ante esto, Angulo se mostró totalmente indignado mostrándolo a través de sus redes sociales ‘manchó su reputación’ como profesional.

“Si tú ves esto (las noticias) vas a pensar que Tomás Angulo es un psicólogo acosador, un mal profesional.

“Usted mintió a nivel nacional, manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación. No puede salir a inventar mentiras con el pretexto que quiere vender su disco. Los escándalos siempre han dado rating, siempre aumentan el negocio, pero usted no va a hacer un escándalo a costa mía. Prepárese porque la voy a demandar”, sentenció.

GIULANA SE RETRACTA

En una entrevista por “amor y fuego” la cumbiera se refirió que nunca trato de acusar al terapeuta de acosador, sino que sus miradas y la forma en cómo se acercaba la intimidaban.

“Hay que aclarar porque en el tema de Angulo, salió una nota como que me acosaba y no fue así, una cosa es que me sentía intimidada por él, por sus miradas, por sus formas en cómo se acercaba, pero no en que me acosaba”, enfatizó.