Gisela Valcárcel justificó salida durante cuarentena

Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores de que habría usado su pase de productora para hacer otras actividades, durante la cuarentena obligatoria por la COVID-19.

“Quiero asegurar que no he mentido en la información que he dado al pedir se me conceda permiso para transitar”, sostuvo la conductora de televisión.

En ese sentido, la ‘Señito’ señaló que siempre ha cumplido con las disposiciones de la Policía y que tramitó un permiso para trasladar a un familiar a un hospital, mas no ha utilizado el pase que se le ha otorgado por ser productora de televisión.

“La Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad y por emergencia en su totalidad”, indicó.

“Además me he trasladado a hospitalizar a un familiar que tengo a mi cargo, todo con el respectivo permiso con su historia clínica, mas no con el pase”, precisó en la red social.

Finalmente, agradeció al público que la ha apoyado y lamentó que se haya divulgado información errónea, pues aseguró que quiere dar un buen ejemplo a sus seguidores.