Tilsa Lozano: “Hay gente que no cambia ni en crisis”

La modelo, Tilsa Lozano, quien viene cumpliendo la cuarentena impuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país, utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus fanáticos y dejarles un mensaje de reflexión.

Y es que recordemos que esta complicada situación le ha chocado a muchas personas, y una de ellas es la exvengadora, quien en días pasados se mostró sensible y llorando al referirse a los cadáveres tirados en las calles de Ecuador.

“Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”, señaló.