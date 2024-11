Gian Marco comparte detalles sobre su lesión en la columna

Gian Marco comparte detalles sobre su estado de salud, tratamientos y cómo afronta este difícil momento con esperanza y apoyo de sus seguidores

El cantautor peruano Gian Marco reveló a través de sus redes sociales que enfrenta una lesión en la columna que ha complicado su rutina diaria y sus actividades profesionales. Según compartió en Instagram, los intensos dolores también afectan su pierna izquierda, dificultando su proceso de recuperación.

El intérprete de “Se me olvidó” aseguró que esta situación lo tomó por sorpresa y alteró sus planes de manera inesperada. A pesar de la gravedad, mantiene una actitud positiva y confía en que podrá superar este obstáculo. Actualmente, sigue un tratamiento que incluye infiltraciones y sesiones de fisioterapia con la esperanza de estar mejor para finales de febrero.

Gian Marco reflexionó sobre lo frágil que puede ser la salud y expresó su compromiso con la recuperación. “No se puede dar nada por sentado”, afirmó en sus publicaciones, donde también agradeció el apoyo que recibe de sus seguidores y seres queridos.

El cantante también explicó que los dolores han afectado su capacidad para presentarse en escenarios. Durante un espectáculo programado para el 2 de noviembre, pese al esfuerzo conjunto de su equipo médico, no logró realizar la función. “Hice todo lo posible, pero mi cuerpo no me permitió continuar”, confesó.