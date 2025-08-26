¿Cómo copiar texto de fotos al instante? Una guía

En nuestro mundo acelerado, el intercambio de información digital se produce a través de múltiples canales, donde las imágenes transmiten detalles con mayor eficacia.

Las imágenes están presentes en todas las plataformas, ya que incluyen infografías, gráficos y fotos de documentos. Si bien las imágenes son eficaces para la comunicación visual, dificultan la extracción de texto para fines de edición, intercambio o análisis.

Intentar usar o compartir texto de contenido de imagen o analizar datos de capturas de pantalla se vuelve difícil porque la copia directa de texto de fotos carece de funcionalidad.

El avance de la tecnología, especialmente el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), ha creado un proceso sencillo para convertir imágenes en formatos de texto editables.

A lo largo de esta guía, examinaremos la extracción instantánea de texto de imágenes mediante diferentes métodos disponibles. Las herramientas permiten un proceso de extracción de texto rápido y eficiente, tanto para necesidades profesionales como personales.

¿Por qué necesitas copiar texto de las fotos?

Existen varias razones por las que podrías querer extraer texto de una imagen:

Para citar o hacer referencia a información: el proceso de copiar texto de imágenes, incluidos memes y citas, junto con extractos de artículos y libros, requiere una referencia o cita adecuada. Análisis de datos: el texto que se encuentra en gráficos, informes y capturas de pantalla del sector de diseño y desarrollo web de Atlanta requiere extracción para fines de análisis y procesamiento. Edición o reutilización de contenido: convertir imágenes que contienen información de texto vital en formatos editables le permite ahorrar tiempo durante la edición y reutilización de contenido. Traducción de idiomas: las imágenes que contienen carteles, menús o documentos en idiomas extranjeros se pueden convertir en texto para una traducción más conveniente.

Exploremos algunos métodos que le permiten copiar rápidamente texto de fotos.

1. Herramientas de OCR en línea

El método más común para extraer texto de imágenes se basa en el uso de herramientas de OCR que funcionan a través de un navegador web. Estas herramientas escanean el texto de la imagen para transformarlo en formatos de documento editables.

Se puede acceder a las herramientas de OCR en línea a través de su navegador web sin necesidad de instalar ningún software.

Cómo utilizar una herramienta de OCR en línea:

Seleccione una herramienta de OCR confiable: Elija una herramienta de OCR confiable utilizando una herramienta web como SmallPDF. Esta herramienta transforma imágenes en texto editable en segundos. Subir la foto : La mayoría de las herramientas de OCR permiten subir imágenes a través del ordenador o arrastrando y soltando. Se admiten diferentes formatos de imagen, como JPG, PNG, JPEG y PDF, para el convertidor. Iniciar la conversión : La conversión puede comenzar seleccionando el botón «Convertir» o «Extraer texto» después de cargar la imagen. La tecnología OCR procesará y detectará el texto de la imagen durante un periodo de conversión de tan solo unos segundos. Copiar o descargar el texto : El texto extraído se hace visible una vez finalizado el proceso. La herramienta ofrece dos opciones para obtener el texto: copiarlo directamente al portapapeles o descargarlo en formato TXT o DOCX.

Beneficios : Los usuarios se benefician de este método porque ofrece resultados rápidos, es gratuito en muchos casos y funciona en diferentes dispositivos. La herramienta OCR ofrece funciones sofisticadas que permiten trabajar con varios idiomas y procesar imágenes poco claras o complejas.

2. Herramienta Recortes (Windows 11)

Los usuarios de Windows 11 ahora tienen acceso a funciones de extracción de texto mediante la herramienta Recortes, que funciona directamente en las capturas de pantalla. Integrada de serie, esta herramienta ofrece soluciones rápidas a quienes prefieren no usar aplicaciones de terceros.

Cómo usar la herramienta Recortes en Windows 11:

Abrir la imagen: cuando la imagen exista en su computadora, haga clic derecho sobre ella y elija «Abrir con», lo que llevará a «Recorte y boceto«. El atajo de teclado Windows + Shift + S sirve como un método alternativo para tomar una captura de pantalla de imágenes. Capturar la pantalla: elija la parte de su pantalla con texto desde la interfaz de la herramienta Recortes cuando esté activa. Extraer el texto: utilice el botón «Tomar acción» (con su forma cuadrada redondeada y tres líneas en su interior) en la herramienta Recortes para resaltar automáticamente el texto dentro de la captura de pantalla. Copiar el texto: Los usuarios pueden acceder a la función de extracción seleccionando «Copiar todo el texto» para transferir el texto a la memoria del sistema. El texto se puede pegar en cualquier ubicación para editarlo antes de reutilizarlo.

Ventajas: Puede realizar este procedimiento sin necesidad de software de terceros y es muy sencillo de usar. La herramienta funciona mejor para obtener texto de las pantallas que necesita copiar.

3. Google Lens

Google Lens es una herramienta excepcional para extraer texto de imágenes. El servicio de extracción de texto Google Lens funciona mediante tecnología de reconocimiento de imágenes, compatible con teléfonos móviles y ordenadores de escritorio, para extraer texto de fotos y documentos escaneados.

Cómo utilizar Google Lens:

Abre Google Lens: Abre Google Lens desde tu dispositivo móvil. Busca la aplicación de búsqueda en Google o accede a ella a través del sitio web de Google Lens. Subir o capturar la imagen: El procesamiento de imágenes a través de Google Lens permite a los usuarios subir fotos o capturarlas directamente. Para procesar una imagen a través de la aplicación, los usuarios deben tocar el icono de Lens en la barra de búsqueda. Seleccionar el texto: Una vez finalizado el procesamiento de la imagen, debe seleccionar el texto que desea extraer. Google Lens marcará el texto detectado. Copiar el texto: Puedes usar el botón «Copiar» para transferir el texto al portapapeles. El texto está listo para pegar y editar en cualquier lugar.

Beneficios: Google Lens es accesible sin necesidad de software adicional y funciona en varios dispositivos. Además, permite interactuar con texto en diferentes idiomas, lo que lo convierte en una opción versátil para viajeros.

4. Utilice convertir imagen a texto

Una forma muy eficiente y sencilla de convertir fotos a texto es usar herramientas en línea especializadas como Imagen a Texto, que permite extraer texto rápidamente de diversos formatos de imagen, como JPG, PNG, GIF, WebPG e incluso PDF. Con solo unos sencillos pasos, puedes convertir fácilmente tu foto a texto y tener el texto extraído listo en segundos.

Cómo utilizar Imagen a Texto:

Subir la imagen: Arrastre y suelte o suba la imagen al cuadro de entrada. Admite múltiples formatos de imagen como JPG, PNG, JPEG, WebP , GIF, JFIF, HEIC y PDF. Haga clic en «Convertir»: Después de subir la imagen, simplemente haga clic en el botón » Convertir » para iniciar el proceso de extracción. La herramienta funciona incluso con imágenes o capturas de pantalla borrosas. Extraer el texto: Una vez finalizada la conversión, el texto extraído aparecerá en el cuadro de salida. Puede copiarlo directamente o descargarlo en formato .txt, .doc o .docx.

Beneficios: Imagen a Texto ofrece tecnología avanzada de IA y OCR, lo que garantiza una extracción precisa de texto de una amplia gama de formatos de imagen. Además, es compatible con varios idiomas, especialmente español, lo que lo hace ideal para usuarios de español.

5. Uso de aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles Text Scanner y Adobe Scan utilizan tecnología OCR para extraer texto de imágenes durante las operaciones en movimiento. Los usuarios que necesitan funciones de escaneo portátil de documentos y fotos, junto con la conversión de texto editable, deberían usar estas aplicaciones.

Cómo utilizar aplicaciones móviles:

Descargar la aplicación: Vaya a la App Store o Google Play Store y descargue uno de los programas de reconocimiento de texto disponibles. Capturar la imagen: inicie la aplicación a través de su dispositivo y use la función de cámara para fotografiar la imagen con contenido de texto. Extraer el texto: la aplicación transforma la imagen en texto, que queda disponible para copiar o compartir.

Beneficios : Las aplicaciones móviles proporcionan soluciones portátiles para los usuarios que necesitan funciones de extracción de texto junto con funciones avanzadas adicionales a las que los usuarios premium pueden acceder sin cargo.

Conclusión

La moderna tecnología OCR permite a los usuarios extraer fácilmente texto de las imágenes de sus fotografías.

Estos cinco enfoques que presentamos permiten a los usuarios aumentar la productividad, ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente. Tendrá a su disposición múltiples opciones intuitivas para la extracción de texto de fotos cuando las necesite.