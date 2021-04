George Forsyth seguirá luchando para el gran cambio

A pesar de tener covid-19, el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth no se da por vencido y sigue luchando porque quiere un país más justo. Así lo dio a conocer su rootmate, el exfutbolista Francisco Pizarro, quien en una entrevista dio detalles sobre el estado de salud de su amigo.

Candidato presidencial envió mensaje de esperanza y continúa su aislamiento tras haber contraído el COVID-19

“No se desanima y sigue adelante. Está superando su enfermedad. En vez de estar desanimado, por el contrario, él sigue con un mensaje de esperanza. Porque sigue luchando para salvar a la gente porque las autoridades nunca han hecho nada, ya que solo fueron promesas y no hicieron nada”, afirmó el ex arquero de Alianza Lima.

“Estamos para asistirlo. Él es una persona muy fuerte, que tiene buen ánimo. Le apena no estar con los pobladores, pero sabe que tiene que cuidarse. Él se va a recuperar por su gente, porque quiere seguir luchando por ellos”, enfatizó Pizarro.

“Es una persona que no tiene vida, que todo su tiempo se lo da al pueblo. Él se da cuenta de todo el sufrimiento que pasan los peruanos. Como joven que es podría dedicarse a otras cosas, pero él, me dijo que su prioridad es el pueblo que carece de muchas cosas”, acotó

FORSYTH EN DESCANSO

La prueba PCR a la que se sometió el candidato presidencial George Forsyth, luego de dar positivo a Covid-19 en una prueba rápida molecular, ratificó que se contagió de coronavirus. Por ello, se encuentra en reposo absoluto y en aislamiento total.

El médico Mario Candiotti precisó que el estado de salud del exalcalde de La Victoria es estable y que están monitoreando la evolución de la enfermedad. “Lo más importante para él es descansar, hidratarse bien, comer sano, no tomar antibióticos y esperar”, dijo.

Asimismo, el cirujano intensivista recalcó que George Forsyth no podrá acudir a votar el domingo 11 de abril en las elecciones generales porque necesita descansar y también por precaución para evitar que contagie a otras personas.

Por otro lado, Candiotti comentó que era inevitable que el líder de Victoria Nacional estuviera expuesto al coronavirus porque como parte de sus actividades proselitistas viajó por diversas regiones del país. “Tuvo contacto con muchas personas”, añadió.

PLAN ‘CHAMBA PERÚ’

“Los peruanos no queremos limosnas. Queremos la oportunidad de trabajar. Nosotros tenemos un programa que se llama Chamba Perú para las zonas urbanas y rurales mediante la construcción de muros de contención, reservorios en los cerros, pistas. Queremos que quede obra. Vamos a generar más de 850 mil puestos de trabajo”, resaltó la semana anterior durante sus viajes.

La pandemia no solo reveló los problemas que tiene el Perú como un mal sistema de salud y una empleabilidad inestable. También demostró que la seguridad ciudadana anda mal y George Forsyth quiere erradicar ese mal desde la raíz.

George Forsyth conoce de cerca el problema de la seguridad ciudadana desde su gestión en La Victoria en donde se enfrentó a las mafias; por ello aseguró que en un gobierno de Victoria Nacional otorgará un bono a los policías que “metan presos a lo choros” para incentivarlos y realicen un trabajo efectivo.

“Vamos a meter presos a todos los delincuentes, reforzando a la Policía Nacional, dándole la logística que se requiere. No permitiremos más que maten por un celular, por eso no habrá distinción y a todos los choros los castigaremos con la cárcel”, enfatizó.

A su vez, Forsyth añadió que mediante la tecnología buscará combatir la delincuencia que tanto aqueja al país. “Instalaremos cámaras de reconocimiento facial en todo el Perú integrándolo con la Policía Nacional para poder detectar a todos los rateros en el Perú en los Centros Comerciales, aeropuertos, puertos, estaciones de servicio, dónde pueda haber aglomeración va a ver cámaras para que captemos a todos los delincuentes”, acotó.

Finalmente, George Forsyth recordó como en su gestión edil eliminó las mafias en La Victoria. “Si se puede hacer, pero no trabajando desde un escritorio. Ellos no saben nada de la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a meter preso a todos los rateros. Por eso, la diferencia entre hurto y robo la vamos a eliminar. Aquel que robe lo que sea se va a tener que ir preso. Tenemos que dar mejores leyes que protejan al ciudadano y no al delincuente”, dijo.

Precisó también que promoverá que las policías mujeres puedan llegar a altos rangos para que sean las encargadas de esta lucha contra la delincuencia y la violencia contra la mujer. Tenemos que hacer un cambio en la justicia para que los fiscales no suelten a los mafiosos, delincuentes y corruptos”, sentenció.