Gálvez se allanó a pedido de ampliar su impedimento de salida del país

El suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez se allanó al pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses su impedimento de salida del país. En una audiencia virtual, Gálvez indicó que tomó esa postura porque “soy el principal interesado de que esto se esclarezca”. El magistrado es investigado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo y patrocinio ilegal en el caso de Los Cuellos blancos del Puerto.

Suspendido fiscal no quiere más peleas y pide que todo se esclarezca

“Me he allanado, no hay duda de eso. Pero tienen que darse cuenta que uno de los presupuestos (para dictar medidas cautelares o preventivas) es que deben existir elementos de prueba de la comisión del delito. Es una de los requisitos para fundamentar las medidas cautelares o preventiva. Tienes que tener necesariamente pruebas del hecho. Y además, el hecho debe estar determinado”, expresó en audiencia virtual.

“Lamentablemente por tergiversaciones que ha sufrido la jurisprudencia y autores improvisados y fiscales que no manejan categorías jurídicas se ha pasado por alto el primer requisito para imponer medidas. ¿Cuál es? La determinación del delito que se imputa y prueba suficiente”, acotó.

En la diligencia presidida por el juez supremo Hugo Núñez, Gálvez aseguró ser inocente de los cargos imputados y rechazó haber conversado con el exjuez supremo César Hinostroza para coordinar el sentido de sentencias. Uno de los casos, se refiere a un pedido que hizo el fiscal al exjuez supremo en 2018 para favorecer al rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate con una casación que este interpuso.