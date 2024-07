Gabriel Costa está cerca de vestir la ‘crema’

‘Gavi’ reconoció que no desea continuar en el club íntimo. “Veo ofertas”, confesó el extremo

Gabriel Costa, delantero uruguayo nacionalizado peruano y aún jugador de Alianza Lima, podría convertirse en el nuevo fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

De acuerdo con la prensa especialista, Universitario ha enviado una propuesta a Gabriel Costa para unirse al equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos. Actualmente, Costa pertenece a Alianza Lima y tiene contrato hasta finales de 2024. Por lo tanto, su traspaso a Universitario aún no está confirmado y depende de su situación con el equipo íntimo.

Hace poco más de dos semanas, Costa expresó su deseo de dejar Alianza Lima, afirmando que el comando técnico de Alejandro Restrepo no lo considerará para el equipo. “Mi vínculo va hasta diciembre, pero el comando técnico no me va a tener en cuenta. Veo ofertas, pero no hay nada concreto. Quiero salir para contar con minutos”, mencionó a una radio local.

Gabriel Costa cansado de la Liga 1

Además, Gabriel Costa manifestó su interés en regresar al fútbol uruguayo, señalando que la Liga 1 peruana es difícil debido a las condiciones de altura y calor. “Me encantaría regresar al campeonato uruguayo. La Liga 1 es difícil de jugarla porque vas a la altura, calor y más”, agregó.