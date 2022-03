Fuerza Popular apoyará censura a Condori

La bancada de Fuerza Popular anunció que va a respaldar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Así lo aseguró la congresista Martha Moyano, integrante de esta agrupación, luego de afirmar que se sumarían a la iniciativa impulsada en la víspera por la bancada de Avanza País.

“Hay una bancada (Avanza País) que incluso le dio 30 días de gracia al señor (ministro Hernán Condori) para ver qué hace. Ahora, finalmente, no se cumplen los 30 días y toman la decisión de presentar una moción de censura, que nosotros apoyaremos porque es un acuerdo de nuestra bancada“, señaló.

“No se trata de si uno firmó o no la censura, si la presentó o no, se trata de nuestra posición como bancada y nosotros no solamente hemos señalado que está lleno (el Gobierno) de muchas personas comprobadamente corruptas, sino que además tienen relación con el Movadef“, agregó.