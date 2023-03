Fuera de sí apareció Magaly Solier con el rostro lleno de moretones

La protagonista de “La Teta asustada” fue vista en el hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores. Lamentablemente Magaly Solier se dejó ver con el rostro desfigurado (con aparentes golpes) y sorprendentemente se negó a recibir ayuda médica. La actriz se lució con la mitad del rostro lleno de hematomas, lesiones en el ojo derecho y raspones en los brazos.

Actriz acudió a hospital para ser atendida, pero se escapó y solo atinó a hablar incoherencias

Al llegar al nosocomio, Magaly señaló que sufrió un accidente con su bicicleta, por lo que le urgía ser atendida. Pero cuando parecía que se quedaría para ser atendida, tuvo un arranque de ira y se retiró del lugar.

El jefe de prensa del hospital dejó entrever que la actriz habría sido golpeada por su pareja y no se trataría de una caída como indicó.

“Ella manifestaba que se cayó de la bicicleta en Ayacucho el sábado último, pero tanto para mí y para el propio médico que manifestó su extrañeza, una herida de varios días, que continúa sangrando, que los golpes aparentemente están con una hinchazón prolongada, se trataría de una agresión”, indicó Fernando Ávila, jefe de prensa del hospital.

A la salida del hospital María Auxiliadora, un reportero de Magaly Medina, buscó hablar con la actriz. Lamentablemente se evidenció que Solier no estaba del todo consciente, pues hablaba incoherencias.

Leer también [Poder Judicial programó audiencia para «El Español»]

“Nada, no me filmen por favor, para atrás, no nada. Tranquilo, toma los lentes, quieres ser millonario, toma. Estoy muy bien, ¿tanto me quieren? Quieren que me opere, me están obligando… eso es mi memoria”, dijo la actriz.

Cómo se sabe, Magaly Solier ha sido acusada por su ex pareja de tener serios problemas con el alcohol, por ello perdió la custodia de sus hijos.