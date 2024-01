“Francia: Histórico Debate por el Aborto Constitucional”

Este miércoles marcó el inicio de un hito en la Asamblea Nacional francesa con el comienzo de las discusiones sobre un proyecto de ley trascendental: la consagración del derecho al aborto en la Constitución francesa. Respaldado fervientemente por el gobierno de Macron, el primer ministro Gabriel Attal anunció la presentación oficial del proyecto el 24 de enero, destacando la relevancia de la lucha continua por el derecho de las mujeres a controlar sus propios cuerpos.

El debate, que inició con el discurso del ministro de Justicia francés, Eric-Dupond Moretti, subrayó la importancia de la emancipación de la mitad de la población para una democracia auténtica. “No puede haber una democracia digna de este nombre cuando la mitad de su población no puede emanciparse. Una democracia no puede controlar su destino si las mujeres que viven en ella no tienen la libertad de controlar el suyo”, afirmó Moretti al inicio de las deliberaciones.

El proceso legislativo ahora se encuentra en su fase inicial en la Cámara Baja, donde las discusiones continuarán hasta la noche. La votación del proyecto está programada para el 30 de enero. Si obtiene la aprobación, el texto pasará al Senado para una nueva ronda de debates y votación antes de que ambas cámaras se reúnan nuevamente para su adopción.

Este proyecto de ley representa un paso significativo hacia la protección y afirmación de los derechos reproductivos de las mujeres en Francia. La consagración del derecho al aborto en la Constitución sería un hito crucial en la historia legislativa del país, marcando un avance hacia una sociedad más equitativa y comprometida con la autonomía de las mujeres. El apoyo del gobierno y el vigoroso debate en la Asamblea Nacional reflejan la urgencia y la importancia de esta cuestión en la agenda política francesa.

