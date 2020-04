Fonavistas solicitan a Vizcarra cumplir la ley y pronta devolución de sus aportes

Luego de que Palacio de Gobierno, remitiera la carta enviada por los fonavistas al Ministerio de Economía y Finanzas para su atención, el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú– ANFPP, Andrés Alcántara Paredes, remitió una nueva carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestando que corresponde a su persona, en calidad de mandatario de la Nación, dar solución a su pedido el mismo que se ajusta a ley y que se relaciona a un segundo adelanto de devolución de aporte del FONAVI para los fonavistas.

Presentaron nueva carta porque es de su competencia resolver este tema

Alcántara reiteró que el MEF no es el órgano que deba solucionar las demandas de los fonavistas; “no se trata de ningún pedido que no se ciña a lo ya establecido, solo falta voluntad política, las normas están dadas, es por eso que está en manos del Señor presidente dar solución a los fonavistas”.

La carta con fecha de ayer lunes 27, recepcionada en Palacio de Gobierno, hace un llamado al jefe de Estado precisando que “la devolución de los aportes a los fonavistas, (si bien por las circunstancias difíciles que estamos viviendo todos los peruanos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, solicitamos atención con carácter de urgencia), está enmarcado en el cumplimiento de la Ley 29625, aprobada por el pueblo en el Referéndum Nacional del 03 de octubre del 2010”.

RESUMEN DE LA CARTA

“Por tanto, de conformidad con lo establecido en el Art. 118° de la Constitución Política del Perú, está dentro de sus atribuciones : “ Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”

“Señor Presidente, el cumplimiento de la Ley de Devolución del Fonavi – Ley N° 29625, no requiere ser derivado al Ministerio de Economía y Finanzas para su atención y evaluación, en la medida que dicha atribución (cumplimiento de la Ley 29625) corresponde a su persona en calidad de Presidente de la República, siendo competencia indelegable conforme lo establece el D.S Nº 004-2019-JUS”

“La demora de la devolución del FONAVI, no pasa por un tema de falta de ley, sino por falta de voluntad política para cumplir la Ley N° 29625 y lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Por ello, mediante comunicación de fecha 15 de Abril hemos reiterado al Presidente Martin Vizcarra (que se adjunta en copia a la presente), nuestra solicitud de atención urgente a la devolución de sus aportes a los fonavistas como un segundo adelanto, priorizando a aquellos que hasta la fecha no han visto efectiva su devolución; dada las circunstancias difíciles que atravesamos todos los peruanos, a consecuencia de la epidemia del coronavirus”.

“Ello porque vemos con preocupación que dentro de las medidas que viene implementando el gobierno (del cual usted es parte), para proteger a las familias de los distintos sectores, no se tenga en cuenta también a los fonavistas que en su mayoría son adultos mayores, que no perciben otros ingresos y que en su momento de actividad como trabajadores llevamos al Perú sobre nuestros hombros para construirlo como República”.

“Por lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos que de manera urgente y excepcional, a efectos de enfrentar esta crisis se disponga un segundo adelanto de devolución del Fonavi, para todos los fonavistas, priorizando a los que no recibieron el adelanto inicial (excluidos), en tanto la Comisión Ad-Hoc elabora la reglamentación correspondiente para la devolución total”.