Fonavistas: nueva tabla de edades para reintegro

MIEMBRO FONAVISTA DE COMISIÓN AD HOC, JOSÉ CÓRTEZ, ANUNCIA REDUCCIÓN DE RANGOS

Por: Pablo Boggiano B.

En diálogo con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión, sostuvo que en el seno de dicho grupo de trabajo se evalúa la reducir el rango de edad a menores de 80 años, entre 70 y 75 pertenecientes a los 19 grupos anteriores. El representante de los exaportantes exhortó a la parte responsable del MEF a no postergar más las sesiones, ya que se alteraría el cronograma ya planteado por la comisión Ad Hoc para cumplir con las devoluciones.

-¿Qué se ha ido bosquejando para el reinicio de pagos en julio?

Hemos pedido un informe detallado sobre quiénes integrarían los grupos de pago en el tema de techo liviano, hemos pedido ese informe que vayan avanzando, la propuesta que ellos tienen sobre los lineamientos. Qué vamos a considerar ahí, no es todavía cosa cierta aun, pero vamos a tomar en cuenta qué posibilidades hay para que parte de los que ya salieron en grupos de pago (1 al 19) vivos, puedan incluirse por edades poco menos de 80 años.

En este REINTEGRO 2, si bien ya se formó anteriormente con los fallecidos y los deudos, hijos etc., viendo lo factible para ser un grupo mixto, estamos viendo por la cantidad, pues porque últimamente los mayores de 80 años fallecidos bordean los 150 mil, y sería parte de un grupo por edades de los vivos, tendríamos que considerar en qué cantidad para poder ver cuántos puedan salir, se va a tomar una decisión rápida para comenzar a trabajar para que salga este REINTEGRO 2 a mediados de julio.

-Había el problema, en el caso de los fallecidos, los herederos, deudos y familiares, ellos todavía, muchos -supongo- esperarán si aparece su nombre en el padrón, en los grupos, y recién de ahí iniciar los trámites, o lo estarán haciendo, igual es tiempo que se puede ganar pagando a menores de 80 años.

Claro, esa es la perspectiva que se podría dar en los mejores escenarios, por más que hagan trámites de los fallecidos ahora, igual le van a pedir su partida de defunción actualizada, su partida de matrimonio actualizada, la partida de nacimiento actualizada.

De hecho, que las partidas anteriores que hayan presentado no les va ayudar mucho, en el sentido solamente para poner las pautas de que el fonavista titular ya ha fallecido, de todas maneras tendrían que correr los trámites administrativos: son 45 días más dos semanas que el informe le llegue a la secretaría técnica y den el visto bueno para que ya pasados 60 días vayan al Banco a cobrar, ese es el tema, es la preocupación de nosotros, no podemos decir: “vayan a cobrar todo el mundo”, no lo pueden hacer, solo después de 60 días.

-Así como se viene dando en perspectiva, los herederos, deudos y demás de los fonavistas fallecidos se estén aproximando con el Grupo 21 máximo a pagar en septiembre, podría darse dependiendo del tiempo de los trámites

Exacto, y se programarían 2 grupos más, el próximo que viene el Grupo 21, en que también estaríamos incluyendo a los que están con “techo liviano” para hoy deberíamos tener más o menos una decisión para resolver cuántos pasarían y estarían formando más adelante un grupo de pago, desde cuando están esperando, desde el 2015 hasta ahorita que han sido excluidos arbitrariamente, de pretender arrebatarles sin ningún sustento su derecho de propiedad porque le pusieron agua y desagüe, electrificación. Es absurdo, yo creo que demasiado absurdo para no pagarles a todos ellos.

SE VIENE EVALUANDO A 350 MIL FONAVISTAS

-Ingeniero, ¿cuál es número real de fonavistas que están en evaluación, incluyendo, prestatarios, posesionarios, techo liviano, Banco de Materiales, etc, son distintas casuísticas, cuantos están por evaluar?

Aproximadamente son 350 mil fonavistas.

-Estos 350 mil van a tener que entrar sí o sí al padrón

Sí o sí tenemos que sentar la posición, y se sentó la posición como, por ejemplo, en el caso de “techo liviano” realmente no ayuda a incrementar sus patrimonio, techo liviano, con poner agua y desagüe, no incrementa su patrimonio. Ponerle luz, un medidor no incrementa su propiedad porque no es de ellos, el medidor no es de ellos, el agua y desagüe no es de ellos, la vereda no es de ellos, las pistas colindantes a sus predios no es de ellos, una posta médica, etc. no es de ellos, por tanto todos deben regresar el padrón, eso está claro, tenemos lineamientos sobre el tema y bajo esa misma perspectiva se tendrá que resolver.

-Para cerrar con el tema del REINTEGRO 2, las edades van a disminuir a menores de 80, ¿hasta cuanto podrían llegar a 75, menores de 70?

De 75 a 80 años son aproximadamente 150 mil fonavistas, estamos viendo, porque son 150 mil, más los 160 mil, saldrían en promedio 300 mil, algo que nunca se hubiera esperado que salga en un grupo de pago, por eso es importante tomar una decisión al respecto.

-Los lineamientos, pensamos, no variarán respecto al REINTEGRO 1

No, no van a variar mucho, más bien lo que hemos pedido es un informe sobre CONADIS, aquellos que están con enfermedades terminales. En ese sentido, porque han enviado un padrón pero no todos están en extremo digamos, por lo tanto eso nos preocupa, debemos formar los grupos de pago con pertenecientes al CONADIS, se está viendo un informe. Conadis dice: ‘no hemos tomado la gravedad del asunto, por ejemplo una persona que está desahuciada no es una persona incapacitada’, el informe completo incluirá lo que diga el Ministerio de Salud al igual que EsSalud.

