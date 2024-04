“MEF va usar fondo de reservas para dar aumento a jubilados”

DEYSI CASTILLO, PRESIDENTA DE CODAPE, AFIRMA QUE SOLO FALTA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO

Por: Pablo Boggiano B.

La doctora Deysi Castillo, presidenta de la Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas (CODAPE) en charla con El Men, sostuvo que el propio gobierno ha sostenido que se puede hacer uso del Fondo Consolidado de Reserva Previsional para mejorar al régimen 19990 hasta que se resuelva la reforma del sistema previsional en el Congreso.

Como se sabe, el estado ha aumentado recientemente 30 soles al régimen 20530 quienes perciben pensiones de hasta 9,900 soles; sin embargo, se sigue olvidando de aumentar los irrisorios montos de 500 soles que reciben los pensionistas de la 19990. Aquí lo explica.

-Sostienen ustedes equiparar las pensiones haciendo relación a los 487 soles en aumentos que ha recibido la 20530, a diferencia de la 19990 que si los hubiera recibido estaríamos hablando de un mínimo de 900 soles y no los actuales 500 soles.

Todos los años la constitución señala el reajuste periódico de las pensiones, acá se ha considerado desde el año 2006, pero si lo vemos hacia atrás nosotros hemos evaluado que es aproximadamente 600 soles.

Si a la 19990, se le hubiera dado el mismo trato, se hubiera cumplido lo que la ley señala respecto a todos los regímenes de pensiones que dicen el reajuste, tendríamos que la pensión mínima de 500 soles, estaría por encima de los 1,000 o 1,100 soles aproximadamente, pero eso no se ha dado.

¿Porque se le aumenta a la 20530 y no a la 19990, así sean estos últimos 30 soles?

Porque supuestamente las posibilidades económicas de la caja fiscal señala que no se puede. En realidad en este momento están infringiendo, están desacatando lo que dice la sentencia del TC y con ello prácticamente también va en el mismo orden el Congreso que al hacer una reforma del sistema de pensiones no acatando la sentencia de lo que señala el TC, porque no vemos los incrementos.

Nosotros proponíamos que haya reforma que haya el incremento pero que se establezca las pautas para que se den los reajustes periódicos de las pensiones, porque si no vamos a estar de acá a dos años o un año más otra vez hablando sobre el incremento de las pensiones. En cambio en la 20530, eso ya es en todos los años reciben sus incrementos, es más también reciben una bonificación por escolaridad, y este año esa bonificación ascendía a 450 soles, todos los años reciben esos montos. En cambio en la 1990 eso no sucede, el régimen 20530 siempre ha tenido más beneficios, ya de acuerdo a las reformas en este sistema siendo administrado por la ONP establecen las pensiones como las de la 19990, era prácticamente un sueldo, pensiones doradas, ahora ya no.

-¿Qué solicitan ustedes?

Lo que Dina Boluarte ha señalado, no compensa, el Ejecutivo había propuesto el incremento para este enero, al no haberse aprobado no ha pasado al presupuesto del 2024, lo que habíamos solicitado es que se haga un dictamen parcial sobre ese proyecto de ley del MEF, no es la primera vez que este tema de los dictámenes parciales sobre una ley se da, yo he visto en otros casos que si hay esos dictámenes parciales, está en lo que urge aprobarse.

Para nosotros si hubiera habido voluntad de la Comisión de Economía, por ejemplo, se hubiera aprobado ese dictamen y se hubiera podido incluir en el presupuesto dado que era el mismo ejecutivo quien habría propuesto esos incrementos, no se ha dado porque simplemente dentro del Congreso hay otros intereses que se están jugando, proponiendo una reforma del sistema de pensiones que solamente favorece a las AFPs cuando el Ejecutivo había propuesto no solamente el incremento de las pensiones para la ONP de 100 soles y las proporcionales, sino también habría propuesto, que se den pensiones proporcionales y pensiones mínimas en la AFP, pero esto no pudo avanzar porque ellos están viendo de otra manera en el Congreso.

¿Cuál es la posición de la ONP cuando se le toca el asunto de aumento de pensiones para la 19990?

Ellos dicen que ya han puesto su parte técnica y que también han propuesto el incremento también, el MEF ha aceptado y producto de ello es que hay ese proyecto de ley que incluye ese incremento de pensiones.

¿Confía en que la reforma del sistema previsional pueda resolverse este año?

Para nosotros no va haber reforma si primero no se prioriza el incremento de las pensiones, para nosotros es importante eso.

“MEF HA PROPUESTO USAR FONDO DE PENSIONISTAS”

¿Qué pasó con el fondo de contingencia, el Fondo Consolidado de Reserva Previsional?

El MEF había sostenido eso, que se agarre del fondo consolidado de los pensionistas, de ahí iba a salir el incremento, ni siquiera era que el Ejecutivo iba a poner dinero.

¿Y en qué quedó eso, como lo están viendo?

Tiene que ser aprobado por el Congreso, si ese dinero va salir del Fondo Consolidado de Reserva Previsional entonces no estaría afectando la caja, nosotros vamos a insistir para que se modifique la Ley de Presupuesto y lo extienda, para que se pueda dar el incremento de las pensiones dado que no va a salir de la caja sino del Fondo Consolidado de Reserva Previsional.

–Digamos que esa sería la solución para aumentar las pensiones mientras no se resuelva el asunto de la reforma previsional

Eso lo que nosotros vamos a solicitar, un dictamen parcial, sobre ese proyecto de ley y teniendo en cuenta que la fuente de financiamiento va ser el Fondo Consolidado de Reserva Previsional y no se afectaría los recursos del estado ya que es dinero de los mismos pensionistas.