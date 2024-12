Fonavista: Salen las cuotas adicionales para reintegro 3

COMISIÓN AD HOC ALISTA LINEAMIENTOS PARA BENEFICIARIOS QUE YA COBRARON ANTES

A la par de la aprobación del Grupo 21 del Fonavi que se paga a partir de este viernes 20, la comisión Ad Hoc dejará expeditos los lineamientos para el tercer reintegro.

Se espera que el grupo perteneciente al REINTEGRO 3 materialice la devolución para unos 400.000 o 500.000 ex aportantes del Fonavi, pues su lista incluye a los mayores de 70 años. Aquí también están los fonavistas fallecidos.

Vale precisar que existen dos fuentes de recursos para la devolución: los directos, que vienen de Fonavi y representan lo acumulado desde la pandemia de 2019 hasta la fecha. Gracias a ellos, ya se ha repartido dinero a 470.000 fonavistas por S/1.100 millones. Así, la Comisión Ad Hoc tiene en sus cuentas S/1.300 millones en estos momentos. Sin embargo, el Estado todavía no ha puesto un sol de su deuda.

Esta es la otra fuente. Los fonavistas esperan que, en el Presupuesto 2025 del MEF, aparezca una partida para el pago de su deuda durante el próximo año y terminar esta primera etapa, correspondiente al adelanto. Todavía falta la etapa en la que se entregarán “cuentas cancelatorias” a cada fonavista.

CUENTAS DE FONAVISTAS RECIBIRÁN ADICIONALES

En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.

En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a casi 7 mil millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indicó que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio del mismo año, aprobó la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se ACREDITEN NUEVOS PAGOS hasta completar el íntegro de LA DEUDA ESTATAL RECONOCIDA.

Leer también [TC ordena a Fiscalía que acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht sea de acceso público]

PAGO A GRUPO 21 SERÁ A PARTIR DEL VIERNES 20

El Banco de la Nación a través de carta remitida el día 13 de diciembre a la Secretaría técnica, en la cual pone en conocimiento que el día 12/12/2024 fue publicada la Resolución Viceministerial N° 004-2024/EF dónde modifica el cronograma de pagos a cargo de los unidades ejecutoras, pliegos del gobierno Nacional y gobiernos Regionales a los días 17,18 y 19 de diciembre por lo tanto solicitan que el pago a los fonavistas se efectúe a partir del día Viernes 20, es por ello que el lunes 16 de Diciembre del Presente año la Comisión Ad Hoc acordó modificar la fecha de pago del Grupo de Pago N° 21 para el Viernes 20 de diciembre del 2024.

El pago de los aguinaldos y los sueldos del Estado estaban previstos para los días hábiles entre el 18 y 23 de diciembre; sin embargo y con el objetivo de disponer del 20 de diciembre para la realización de los pagos a los fonavistas de la Lista 21, el Banco de la Nación concentró los pagos de los aguinaldos y los sueldos entre el 18 y 19 del mes.