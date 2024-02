“Fonavista activado puede ir a cobrar al Banco de la Nación”

JOSÉ CÓRTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, REVELA FECHAS DE FEBRERO Y MARZO PARA DEVOLUCIÓN

Por: Pablo Boggiano B.

A partir de hoy queda habilitada la “reactivación” de los pagos Fonavi, 71, 079 ex aportantes que no cobraron en los anteriores grupos y que tenían programado su pago lo podrán hacer en cualquier agencia del Banco de la Nación. Asimismo, en diálogo exclusivo con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión Ad Hoc afirmó que resolverán activar para marzo al grupo 21, padrón que podrá incluir en promedio 110 mil fonavistas.

-Quedó todo expedito para iniciar a partir de hoy esta activación y retomar los pagos Fonavi

Esperemos se inicie, el asunto era activar el padrón de quienes no cobraron en los grupos de pagos, no tendremos que ir a firmar ninguna resolución, ningún documento, ninguna publicación en el diario El Peruano.

–Por no tratarse de un grupo, no requería una resolución administrativa

No se requería una resolución administrativa ni tampoco la publicación en el diario El Peruano, era una reactivación en las personas que no han logrado cobrar, del 1 al 19 grupos, que aproximadamente eran más de 71 mil fonavistas. En los mejores escenarios deberían estar cobrando y acercarse al Banco de la Nación, previamente siempre ingresando a la página web en la cual va haber un icono, que señala aquellos fonavistas que no cobraron del 1 al 19 grupos, el fonavista que dice: ‘no cobré’ o quizá no sabe, puede averiguar ahí si cobró o no, y si no cobro igual acercarse al banco con su DNI y el monto a pagar es lo que ha salido anteriormente con 10,69 en la relación y un máximo de 1, 999 soles.

–Se va a programar esta primera semana de febrero de acuerdo a los números terminales del DNI o simplemente cotejar su padrón, confirman en la página y cobran

Bueno, como es una activación, el fonavista puede acercarse a cobrar directamente, lógicamente si figura su nombre y no ha cobrado, acercarse a nivel nacional a cualquier agencia del BN y puede retirar su dinero.

El tema de los que hayan fallecido hasta esta fecha, que no logró cobrar, que su deudo se acercara, ahí si tienen que actualizarse a la normativa, ellos tiene que presentar su declaración jurada, no la anterior sino la actualizada, reunir los requisitos, firmar sus formularios, si es la esposa en lo posible es menos tiempo, si son hijos tiene que pasar los 45 días de acuerdo a la norma.

-Esta activación tampoco tendrá límite de fecha

Pueden ir a partir de la fecha cuando lo crean conveniente, si los deudos van a cobrar en 45 días son aproximadamente 2 meses, hay tiempo suficiente para decir que el fonavista puede reclamar en cualquier momento, sea titular o deudo.

-De este grupo 20 que se inició en diciembre ¿ya llegó a cobrar la mayoría?

Hay 5 mil fonavistas que son deudos y tienen que esperar 45 días de acuerdo a la norma, de los que son titulares ya estamos hablando de un 70% si no me equivoco que ya han ido cobrando, lo que pasa es que muchos fonavistas aún no tiene conocimiento, no manejan todo esto del tema informático, no saben si han salido. Pero ahí estamos nosotros, para apoyarlos en cualquier circunstancia siempre que lo soliciten.

“EN MARZO VIENE EL GRUPO SIGUIENTE”

-Estamos viendo que la comisión Ad Hoc está tomando acciones inmediatas para capitalizar los recursos fonavistas, la agenda a resolver es el tema de los excluidos y el BANMAT, en base a eso es lo más probable que en marzo los grupos se reinicien.

Así es, hay un compromiso, que a partir de la quincena de marzo deberíamos contar con el grupo siguiente que es el 21 para el pago, previamente habíamos acordado, que, a finales de febrero, va a cerrar el padrón, y a una semana habilitar lo que se tendría que enviar al Banco de la Nación el recurso que sea necesario por la cantidad de fonavistas que saldrán en el Grupo 21.

–Este grupo 21 si debe incluir un universo considerable de fonavistas, ¿más de cien mil quizá?

Eso es lo que esperamos, hay que tener en cuenta ver la Ley 31928, por lo tanto, el universo siempre es lo máximo que podría ser, el tema es que el Banco de la Nación siempre ha puesto un parámetro máximo son 100 mil fonavistas, 105, 110 mil fonavistas, bajo eso podemos ir nosotros viendo el tema de los grupos de pago.

La otra preocupación de nosotros es que realmente según un informe que nos ha entregado la Secretaría Técnica, mayores de 80 años son 320 mil fonavistas, y mayores de 70 son aproximadamente más de 200 mil, entre 70 y 80 ya son más de medio millón de fonavistas, esa es la preocupación porque estas personas, pueden tener problemas de salud, quisiéramos darle prioridad a ellos, haremos el esfuerzo para poder lograr eso, por nosotros quisiéramos de una vez, pero por las limitaciones que se tiene, eso nos restringe.

