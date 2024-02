“Están tapando el robo de la recuperación de Fonavi”

FONAVISTAS FUERON A LA CONTRALORÍA A SOLICITAR INVESTIGAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El 27 de noviembre del 2003 por efectos de la Ley 28111, la COLFONAVI (Comisión Liquidadora del FONAVI) del MEF emitió los estados financieros de la liquidación del antiguo fondo de vivienda que evidenciaron la existencia de 13, 714 millones de soles en activos; sin embargo, a la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas no ha rendido cuentas del proceso de liquidación. La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú encabezada por su presidente Luis Luzuriaga, solicitó al Contralor de la República, Nelson Shak, la auditoría y la respectiva investigación al proceso de liquidación de dichos recursos.

“La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF PERU) solicitó una audiencia al Contralor General de la República Nelson Shak con la finalidad de iniciar una AUDITORÍA y posterior investigación al proceso de LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONAVI”, señalaron.

La devolución que actualmente se lleva a cabo, es con dinero proveniente del pago que vienen efectuando las personas naturales y jurídicas que le deben directamente al Fonavi, a los que se suma la rentabilidad de esos dineros depositados en los bancos, 1,330 millones de soles acumulados desde marzo de 2012 hasta noviembre 2019 devueltos en el marco de la Ley 30114 declarada inaplicable y luego inconstitucional por el TC Y en la actualidad en el marco de las leyes 29625, 31173 y 31928 la devolución de 2, 300 millones de soles.

“La discusión no es jurídica, no es constitucional, porque la ley ya está hecha, la discusión es entre el ladrón y los fonavistas que son la comisión Ad Hoc y el papel que tiene que jugar la Contraloría acá es investigar y defender, yo hablé con el contralor la vez pasada y él nos dijo: ‘no, que es un patrimonio privado, está bien, es privado, pero lo está liquidando una institución pública, que es el MEF, ah no, ahí sí podemos intervenir’. Se está tapando el robo de las recuperaciones que viene haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas” afirmó Luzuriaga.

¿DÓNDE ESTÁ EL RESTO DEL DINERO?

La comisión Ad Hoc sostiene que los 2, 300 millones es lo único con que se cuenta para devolver a cerca de 2 millones de fonavistas, cuando el propio MEF estableció que conforme a los documentos que se han podido recuperar por lo menos entre enero de 1980 a julio de 1995 se puede acreditar que actualizado se habría recaudado de los trabajadores, 6, 680 millones de soles y desde enero del 2015 estaríamos en la posibilidad de devolver solamente cerca de 3, 300 millones, ¿dónde está el resto del dinero para devolver?, sostienen los fonavistas de la comisión.

En el oficio entregado a la Contraloría se aduce graves irregularidades cometidas por funcionarios del MEF en el proceso de liquidación del Fonavi

La comisión ha pedido al contralor Nelson Shak una reunión en su despacho a fin de exponerle la situación del proceso de liquidación, y solicitar su intervención, para iniciar una investigación, respecto a una acción de control legal, en relación al proceso de liquidación, y una acción de control sobre los responsables, además de la recuperación del patrimonio de los fonavistas.

Leer también [Fujimori: Me puedo morir de forma súbita]

El proceso de liquidación del patrimonio Fonavi, y la cartera de inversiones se inició el 28 de agosto de 1998, siendo la responsable la comisión liquidadora del Fonavi, creada por el MEF (Ley 26969)

Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2003, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 28111 mediante el cual derogó el Decreto de Urgencia N° 023-2003, que disponía la extensión del plazo de vigencia de la COLFONAVI hasta el 30 de diciembre de 2003. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 064-2002, con la entrada en vigencia de esta ley, la COLFONAVI y la UTE-FONAVI quedaron extinguidas.

Leer también: