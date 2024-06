Fonavi: sale segundo grupo de reintegro el jueves 6 de junio

INCLUIRÁN GRUPO MIXTO DE PERSONAS DE 70 A 80 AÑOS Y RESOLVERÁN CASO DE DEUDA BANMAT

Tras suspenderse la sesión del último jueves 30 de mayo en la que la comisión Ad Hoc Fonavi debía definir el tema de “agua y desagüe” de los supuestos beneficiarios, su presidente Luis Luzuriaga precisó que en la reunión ahora programada para el próximo jueves 6 de junio se definirán las distintas casuísticas referentes a saneamiento, electrificación y BANMAT, además se tiene contemplado abordar el pago al segundo grupo de Reintegro. Luzuriaga informó que abordarán los lineamientos de conformación de dicho padrón, donde estiman incluir un grupo mixto de personas que tengan entre 70 y 80 años.

NINGÚN FONAVISTA SE HA BENEFICIADO CON OBRAS DE SANEAMIENTO

El presidente de la Comisión Ad Hoc de Fonavi recordó que el dinero de los fonavistas fue utilizado para el desarrollo de obras de saneamiento, como la instalación de la conexión domiciliaria.

“Teníamos que haber tomado la decisión final sobre un tema muy importante, temas de las inversiones fonavi en saneamiento y electrificación, del 92 ´para adelante se utilizaron los dineros del fonavi para financiar obras de saneamiento, electrificación y las conexiones domiciliarias, la conexión del lote fonavista a la red de agua y desagüe, además de luz, el gobierno, con el ministerio de economía y finanzas en la demanda que hizo el 2021. El tribunal constitucional estableció que se debía evaluar a todos aquellos fonavistas que habían recibido un crédito en saneamiento, electrificación, Banco de Materiales y mutuales, ¿cuál es el beneficio ahí? Por ejemplo en lo que es saneamiento y la luz, el MEF y la PCM alegan que el beneficio es la conexión domiciliaria, la caja donde va el medidor, entonces nosotros hemos alegado que es lo correcto, lo real, que la conexión domiciliaria a la caja que está en la calle donde está el medidor, eso es propiedad de la empresa y no del fonavista.

Quien se ha beneficiado con el pago es la empresa, porque estamos pagando una caja que le pertenece a la empresa, no le pertenece al fonavista entonces ¿en qué se ha beneficiado? Más bien se ha perjudicado porque le hemos beneficiado a una empresa privada, esto iba establecer efectivamente que ningún fonavista que está con la conexión domiciliaria de saneamiento, (porque falta todavía electrificación) se ha beneficiado con las obras de saneamiento”, dijo.

MIEMBROS DEL MEF DECIDEN SUSPENDER SESIÓN JUEVES 30

Se reportó que la postergación obedece a que el jefe de Jurídicas tenía que retirarse. Según señaló, se esperaba abordar las inversiones de los fonavistas en las obras de saneamiento.

“Cuando estábamos presentando ese punto de la agenda, el tercer punto de la agenda, llego una directiva parece del MEF sobre una sesión en el congreso el día viernes en la comisión de constitución sobre la delegación de facultades y se paró el jefe de jurídicas que es miembro de la comisión y nos pidió permiso porque tenía que programar lo del congreso”

EMPRESAS DE SANEAMIENTO LES DEBEN 3, 600 MILLONES

El presidente de la Comisión Ad Hoc de Fonavi aprovechó para denunciar que las empresas de saneamiento mantienen una deuda millonaria con los contribuyentes por obras de hace más de 25 años.

De acuerdo con el referido representante, dicha cifra supera los 3 mil millones de soles y se habrían originado en 1998. Según relata, ni un sol ha sido pagado desde dicha fecha. Del mismo modo, el presidente de la Comisión Ad Hoc de Fonavi arremetió contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo señaló como el responsable de no recuperar el dinero de los fonavistas y de transformar esa deuda en casi “impagable”.

“Se está justificando que las empresas de saneamiento, no hayan pagado ni un solo sol de las obras que se construyeron ¿saben cuánto deben las empresas de saneamiento desde el año 98? 3, 600 millones de soles, y encima quiere el MEF que no ha cobrado el dinero, que es el responsable, de recuperar el dinero de esa inversión, que no ha recuperado, esa deuda es impagable porque las empresas de saneamiento atienden el agua para el pueblo y no tienen plata para pagar, y le quieren quitar sus aportaciones al fonavista. Ese es el tema de fondo, igual es con las empresas eléctricas, están tapando ese robo”, detalló.

ILÓGICO QUE SE HAYAN BENEFICIADO CON SU PROPIA PLATA

“En el caso del Banco de materiales, hemos tomado el criterio, de evaluar por la casuística, ver qué relación si se han beneficiado o no, definitivamente el dinero del fonavi que fue a parar al BANMAT no sea dinero de los fonavistas, es propiedad privada, es absurdo e ilógico que el fonavista se haya beneficiado con su propia plata que se le ha prestado, ¿cuál es el criterio ahí? que, como el Banco de materiales, prestaba a un interés bajísimo comparado con la banca comercial, entonces se han beneficiado, pero tenemos que tener en cuenta que la banca comercial, presta, lucra, tiene utilidades, prestan para ganar, no prestan para perder ni hacer labor social, es diferente, el fondo nacional de vivienda y el Banco de materiales eran recursos del fonavi que se prestaban justamente atendiendo a los ingresos que tenía la clase trabajadora en ese momento, en función a eso se hacían los préstamos y se establecía la tasa de interés”.

FONAVISTAS NO SE BENEFICIARON

“Por ejemplo, en el sentido de que los préstamos del BANMAT ¿hacia dónde estuvieron orientados? Hacia la autoconstrucción ¿y donde estaba la autoconstrucción? en los pueblos jóvenes, ¿donde vivían los trabajadores? en los pueblos jóvenes, ¿por qué? Porque no tenían recursos para adquirir una vivienda en otras zonas entonces, esa es una casuística, por ejemplo, ¿se prestaron, para qué? para hacer su techo ¿para que se prestaron? para hacer sus pisos, para tarrajear, para construir con material noble, porque habían construido su vivienda con material de la zona, adobe, barro, quincha, en fin, se prestaron para hacer ventanas, esa casuística, por ejemplo, es para preguntarse, ¿se beneficiaron o no se beneficiaron con ese préstamo? Definitivamente no, porque era para que su vivienda tuviera mejores condiciones de habitabilidad”.

REINTEGRO 2 DE 70 A 80 AÑOS

Lo último que se informó sobre el próximo pago de los aportes del Fonavi fue que el Grupo de Reintegro 2 sufriría algunos cambios de acuerdo a la evaluación de la Comisión Ad Hoc. ¿Esto qué quiere decir? La entrega al grupo Reintegro 1 inició el 25 de abril, es por ello que actualmente se encuentran trabajando en la segunda entrega.

“REINTEGRO 2 se verá el próximo jueves, si el primer pago fue de mayores de 80 a más, se va hacer un grupo mixto con los de 70 a 80 años probablemente, o también de 75 a 80 años, el tema se verá este jueves, pero que sale el segundo subgrupo ya está en la mesa, no va haber retroceso, se termina con los de 80 años a más y se incluye a los de 70, 75 a 80 años. Eso se debatirá este jueves”.

