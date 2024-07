Fonavi: Devolución es con intereses si se retrasa pago

LEY 4702 AUTORIZA PAGOS PARCIALES Y PERMITE NUEVAS CUOTAS HASTA COMPLETAR EL ÍNTEGRO RECONOCIDO

En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.

En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes.

En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a casi 7 mil millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indicó que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio del mismo año, aprobó la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se acrediten nuevos pagos hasta completar el íntegro de la deuda estatal reconocida.

DEUDA CRECERÁ POR LOS INTERESES

La Comisión Ad Hoc garantiza que el reembolso será lo más rápido posible, pero si las autoridades demoran el desembolso, la deuda crecerá por los intereses.

Los dos millones de fonavistas recibirán la devolución de sus aportes en el menor tiempo posible, pero si las autoridades encargadas de devolver el dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se demoran, el monto del reembolso aumentará por los intereses estipulados en la Ley 31173, la cual garantiza el cumplimiento de esta deuda social.

De esta manera, el presidente de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenafp) y miembro de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga Garibotto, dejó en claro que “de todas formas los ex afiliados tendrán los aportes que dieron con la ilusión de la casa propia”.

Leer también [Asistencia masiva a Gran Parada Militar y Desfile en Av. Brasil]

TC ORDENÓ DEVOLVER APORTES CON INTERÉS LEGAL

Los aportes efectivos de los trabajadores al Fonavi serán devueltos de forma actualizada con la tasa de interés legal, que es una manera de remunerar el paso del tiempo.

También, los criterios de los fallos anteriores del TC están recogidos en la sentencia que declaró fundada en parte, la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, en la que cuestionaba la Ley 31173, que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, sobre devolución de dinero del Fonavi.

Este pronunciamiento tiene por finalidad hacer efectiva la devolución de los fondos del Fonavi, con lo cual la Comisión Ad hoc y los órganos del Poder Ejecutivo restablecieron el proceso de devolución. Al mismo tiempo, el fallo dejo en claro los principios constitucionales que aseguraban la estabilidad fiscal y los procedimientos presupuestarios.

MÁS INTERESES

“La misma ley lo establece [Ley 31173]. La devolución se dará sí o sí, pero si las autoridades involucradas no avanzan con la entrega del presupuesto necesario, la deuda aumentará por los intereses por incumplimiento. Esto se lo agradecemos al Congreso anterior, donde el ex parlamentario Fernando Meléndez contribuyó con esta propuesta”, sentenció.

Al respecto, recordó que la comisión tiene un plan para cobrar a las entidades que utilizaron parte del Fonavi, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco de Materiales, programas como Techo Propio y empresas que cobran por los servicios básicos.

GRUPO REINTEGRO N° 2 LA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

Problemas técnicos no permitieron incrementar más el número de Fonavistas que integrarán en el Grupo de Reintegro N°1.

La propuesta de la parte técnica era de incluir solo a 15 000 Fonavistas fallecidos, después del debate se logró que en este grupo sea integrado por más de 75 000 Fonavistas Fallecidos, Fonavistas de 75 años a más, Fonavistas registrados en CONADIS, Fonavistas con enfermedades graves.

Este proceso de devolución es sobre las Aportaciones del Trabajador, y en el caso de que no se cuente con información del monto aportado mes a mes, o semana a semana, se efectúa una devolución usando una fórmula de reparto, que para un Fonavista que aportó de enero de 1980 a Julio de 1995 es de 6 680 Soles.

En los casos de Fonavistas cuyos montos de aportaciones fueron remitidas por sus empleadores, o los entes oficiales su devolución en muchos de los casos supera el monto de reparto. En este mes empieza todo.

Leer también: