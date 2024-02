Fonavi: ¡Darán reintegros y pagos completos en marzo y abril!

Comisión Ad Hoc planea liquidar cuentas individuales con CERAD actualizados

La segunda quincena de marzo se perfila para seguir con los pagos de Fonavi. Y es que en un inicio habrá un padrón mixto que incluirá las 19 listas, así como la prelación de adultos mayores de 80 años con discapacidad o enfermedad terminal, a quienes se les debería estar completando sus reintegros. Además, la comisión Ad Hoc plantea que el grupo 21, que sería en exclusiva con nuevos fonavistas, reciba un pago parcial o montos completos según sus aportaciones para el mes de abril.

ANTECEDENTES

Así, como se sabe, el año pasado se retomó la devolución de aportes con la aprobación del padrón de la lista de beneficiarios del Grupo 20. Sin embargo, dados diferentes reclamos por fonavistas que no habían cobrado antes, hace poco se activaron los pagos para quienes estaban en listas anteriores y no habían accedido a ningún adelanto de dinero.

En febrero se activó un pago para exaportantes que fueron parte de los grupos de pago de las listas 1 al 19 que, por diferentes motivos, no se acercaron a cobrar alguna devolución parcial anteriormente.

Esta es una “activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores”, es decir, de las listas 1 a la 19 y que no se acercaron a obtener sus montos en el Banco de la Nación. Cabe mencionar que desde el número 20, que se activó en diciembre, no hay un nuevo padrón.

Dado lo anterior, esto no necesitó una resolución administrativa para aprobarse, lo que normalmente se publica en el diario oficial El Peruano.

La Comisión Ad Hoc ha avanzado con varios grupos de pago, nuevos y antiguos, para devolver los aportes que realizaron miles de fonavistas a puertas de tener nuevas noticias de los siguientes pagos.

PRIORIZARÁN A FONAVISTAS DEL CONADISY CON ENFERMEDADES

180 mil fonavistas mayores de 80 años serán los beneficiados en prelación que incluyen CONADIS y con enfermedades terminales (Ley 31928). El grupo 21 se formará por quienes no han salido y que estén próximos a ser evaluados. La Comisión Ad Hoc ya está detallando la documentación referente a las impugnaciones y reconsideraciones; y una vez que se resuelvan, se depositarán los diferenciales como adicionales en las cuentas de los fonavistas.

DEVOLVERÁN FONAVI AL TITULAR O A SUS DEUDOS

Por mandato de la Ley Nº 29625, la Comisión Ad Hoc está encargada del proceso de Liquidación de Aportaciones y Derechos y la conformación de una Cuenta Individual por cada fonavista, cuyo valor total de los aportes y derechos a devolver será notificado y entregado a cada beneficiario, a través de un documento denominado Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD).

Asimismo, la Comisión Ad Hoc se encargará de la administración y recuperación de las acreencias, fondos y activos del FONAVI, así como de los pasivos que mantenga el fondo.

El artículo 12 de la Ley Nº 29625 señala que la devolución a que se refiere el artículo 1, será al fonavista titular o a su representante debidamente autorizado y, en caso de fallecimiento, será a sus deudos como establecen las normas de la seguridad social.

Mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 0007-2012-PI/TC, el Tribunal Constitucional precisó que corresponde devolver las contribuciones al FONAVI realizadas por los trabajadores.

Asimismo, el Tribunal Constitucional en dicha sentencia, trajo a colación lo indicado en la Resolución recaída en el Expediente Nº 5180-2007-PA, en el sentido que se podrá distinguir entre aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de acceder a ningún beneficio proveniente del FONAVI, de aquellos otros que hubieran accedido parcial o totalmente a dicho Fondo, o a aquellos que hubieran podido concretar su derecho a la vivienda digna. En tales supuestos, el Tribunal Constitucional consideró la posibilidad de excluirlos del proceso de devolución.

LISTA DE FONAVISTAS PARA FORMAR PADRÓN DE MARZO Y ABRIL 2024

1- Los fonavistas que ya están en la data de la ONP.

2- 1 millón 100 mil fonavistas ya inscritos y que cobraron en las 19 listas anteriores.

3- Mayores de 60 años con alguna discapacidad o enfermedad terminal

4- 338 mil fonavistas que fueron excluidos.

5- 900 mil fonavistas que nunca cobraron (nuevos) y familiares de los ex aportantes fallecidos.

CUENTA INDIVIDUAL BASADA EN CÁLCULO DEL APORTE

La devolución individual de los aportes es el resultado de la sumatoria de la multiplicación de cada mes aportado por el cálculo del aporte correspondiente.

Si los periodos aportados se realizaron en forma discontinua, se sumará cada tramo.

La devolución individual que se realice mediante el cálculo de los aportes podrá considerarse como pago a cuenta, siempre que se acrediten posteriormente aportes monetarios cuya actualización con la tasa de interés legal efectiva dé como resultado una devolución mayor a la establecida por el cálculo mencionado.

Además, se procederá con devolver el monto de devolución que más le beneficie al fonavista, en caso exista diferencia entre sus aportes monetarios acreditados y actualizados y el cálculo del aporte que realice la Comisión Ad Hoc; el procedimiento de comparación se realizará mes a mes, debiendo considerarse los pagos a cuenta efectuados.

La devolución individual para los Fonavistas que realizaron aportaciones coma trabajadores independientes, se realizará previa validación de la información contenida en la documentación supletoria que evidencie la aportación correspondiente.

La devolución se realiza en función de los propios recursos recuperados y de las deudas por cobrar del FONAVI, de acuerdo con el marco legal vigente y considerando la jurisprudencia aplicable del Tribunal Constitucional.

El pago de la devolución a los fonavistas beneficiarios se realiza a través del Banco de la Nación en sus sucursales a nivel nacional. Para dicho efecto, el fonavista suscribirá los documentos que le sean requeridos. La devolución se realizará a través de los mecanismos que maneja dicha entidad bancaria.

PROCEDIMIENTOS PARA FORMAR EL PADRÓN

La Comisión Ad Hoc está construyendo su base de datos individual para incluir a todos los fonavistas que pidieron préstamos, pero cada uno tiene que gestionar la anulación de su exclusión, como los que pidieron préstamo al “fondo revolver” que administra el BANMAT, anulando la hipoteca que grava su propiedad y pedir que lo incluyan en el padrón de beneficiarios.

En el caso de los fonavistas fallecidos, sus familiares, deudos y herederos deben hacer su gestión para recibir el pago de todo el dinero que le corresponde, también los no inscritos, observados y los que tienen pagos pendientes del préstamo por lo que está excluido.

A la fecha, hay 1 millón 200 mil fonavistas registrados en el padrón y en las arcas se tienen en total S/2.327 millones aproximadamente en cuentas de la comisión para devolver a los ex aportantes, En cálculos de la secretaría técnica, son S/6.883 millones las aportaciones de los trabajadores que se tienen que devolver.