Fonavi: a cobrar reintegro total en grupo 21 de marzo

FONAVISTAS DE LISTAS 1 AL 19 CON SALDO PENDIENTE PODRÁ RECIBIR SU PLATA

Los grupos de reintegro y 21 están en preparación, y se está trabajando para iniciar la entrega del saldo pendiente a los fonavistas de las listas del 1 al 19 a fines de marzo, la Secretaría Técnica del Fonavi ya habilitó en su portal web información específica para ver el estado de las listas, además de los fonavistas nuevos que conformarán el Grupo 21 en abril. Los ex aportantes que no cobraron anteriormente y pertenecen a los grupos del 1 al 19 y que no hicieron efectivo su adelanto siguen cobrando sus aportes parciales en el Banco de la Nación, se podrían determinar pagos totales con los reintegros de marzo.

La Comisión Ad Hoc en su Acuerdo N° 1/2-2024, acordó que los Fonavistas beneficiarios de los Grupos de Pago N° 1 al 19 que no cobraron oportunamente la devolución de sus aportes, puedan realizar su cobro, como pago a cuenta.

En tal sentido, desde el jueves 1 de febrero de 2024, empezaron a verificar la reactivación de sus devoluciones ingresando al enlace de la Secretaría Técnica del FONAVI https://www.fonavi-st.gob.pe, a la opción “Pendientes de Cobro Grupos de Pago N° 1 al 19”.

Luego, de verificar la reactivación de su pago, pueden acercarse con su DNI físico a la agencia del Banco de la Nación más cercana, para realizar el cobro respectivo.

¿Cuántos cobraron su adelanto en las 19 listas anteriores?

Lista 1 Fonavistas: 103,011

Lista 2 Fonavistas: 41,590

Lista 3 Fonavistas: 80,857

Lista 4 Fonavistas: 45,839

Lista 5 Fonavistas: 80,805

Lista 6 Fonavistas: 47,680

Lista 7 Fonavistas: 101,014

Lista 8 Fonavistas: 47,166

Lista 9 Fonavistas: 61,225

Lista 10 Fonavistas: 70,834

Lista 11 Fonavistas: 76,820

Lista 12 Fonavistas: 64,874

Lista 13 Fonavistas: 43,203

Lista 14 Fonavistas: 38,674

Lista 15 Fonavistas: 27,811

Lista 16 Fonavistas: 25,111

Lista 17: Fonavistas: 33,460

Lista 18 Fonavistas: 31,166

Lista 19 Fonavistas: 63,458

¿Cuánto cobraron ya y cuánto le toca en marzo?

Aquellos ex aportantes de Fonavi que recibieron un adelanto entre 2015 y 2019, registran pagos de acuerdo a sus años de aporte, que van entre los 700 y 1000 soles. Sin embargo, para aquellos que nunca recibieron nada, han tenido un tope en febrero de 1, 999 soles. El grupo 20 habilitado en diciembre tuvo como monto máximo 6, 680 soles. Ahora, en marzo, los topes no se han fijado pues dependerá de la cantidad de aportes que haya hecho cada fonavista y en ese trabajo se encuentra la Secretaría Técnica para devolver en forma individual a cada exaportante. El objetivo es que no haya topes para poder devolver en función a las aportaciones acreditadas.

¿Cómo se calculan los aportes para devolución del Fonavi?

Según el reglamento, la devolución comprende el total actualizado de los aportes efectivamente recaudados de los trabajadores, para lo cual, la actualización del valor de tales aportaciones se lleva a cabo aplicando la tasa de interés legal efectiva vigente desde el momento del aporte hasta el momento de su respectiva liquidación.

La Comisión considera como base de cálculo de la devolución individual, los aportes monetarios debidamente acreditados y actualizados, deduciendo los pagos a cuenta efectuados, de ser el caso. Sin perjuicio de lo anterior, el Fonavista podrá presentar documentación supletoria que acredite haber realizado aportaciones al FONAVI, como trabajador dependiente y/o independiente.

En caso exista evidencia que el Fonavista laboró durante el periodo de aportaciones al fonavi y no se cuente con información de sus aportes monetarias, la comisión Ad Hoc procederá al cálculo de su aporte, de la siguiente manera:

CA: Cálculo del aporte – Fondo a Devolver: Aporte recaudado por las contribuciones de los trabajadores al Fonavi, actualizado con la tasa de interés legal efectiva.

Fondo de Contingencia: Cantidad de dinero estimada que permita la devolución a los beneficiarios con aportes monetarios acreditados y actualizados que supere el cálculo de aporte. Este Fondo prevé que la devolución no supere los aportes efectivamente recaudados por las contribuciones de los trabajadores al Fonavi, actualizado con la tasa de interés legal efectiva.

% Ponderado del Tramo: porcentaje de aporte del tramo, respecto al promedio de periodos aportados por Fonavista del tramo respectivo.

Periodos Aportados Acreditados del Tramo: periodos aportados y acreditados del tramo evaluado. En consecuencia, la determinación del Cálculo del Aporte, es el resultado de la multiplicación de la diferencia entre el Fondo a Devolver y el monto de Reserva, por el Porcentaje Ponderado del Tramo, dividido entre los Periodos aportados acreditados por Tramo.

Cálculo de la devolución individual, a partir del cálculo del Aporte:

La devolución individual de los aportes es el resultado de la sumatoria de la multiplicación de cada mes aportado por el cálculo del aporte correspondiente.

Si los periodos aportados se realizaron en forma discontinua, se sumará cada tramo

La devolución individual que se realice mediante el cálculo de los aportes podrá considerarse como pago a cuenta, siempre que se acrediten posteriormente aportes monetarios cuya actualización con la tasa de interés legal efectiva dé como resultado una devolución mayor a la establecida por el cálculo mencionado.

Se procederá con devolver el monto de devolución que más le beneficie al Fonavista, en caso exista diferencia entre sus aportes monetarios acreditados y actualizados y el cálculo del aporte que realice la Comisión Ad Hoc; el procedimiento de comparación se realizará mes a mes, debiendo considerarse los pagos a cuenta efectuados.

La devolución individual para los Fonavistas que realizaron aportaciones coma trabajadores independientes, se realizará previa validación de la información contenida en la documentación supletoria que evidencie la aportación correspondiente.

La devolución se realiza en función de los propios recursos recuperados y de las deudas por cobrar del FONAVI, de acuerdo con el marco legal vigente y considerando la jurisprudencia aplicable del Tribunal Constitucional.

El pago de la devolución a los Fonavistas Beneficiarios se realiza a través del Banco de la Nación. en sus sucursales a nivel nacional, para dicho efecto el Fonavista suscribirá los documentos que le sean requeridos. La devolución se realiza a través de los mecanismos que maneja dicha entidad bancaria.

Estos fueron los descuentos al trabajador dependiente:

0.5 % desde el 1 de enero de 1980 hasta octubre de 1988.

1 % desde noviembre de 1988 hasta diciembre de 1992.

9 % desde enero de 1993 hasta septiembre de 1993.

3 % desde octubre de 1993 hasta julio de 1995.

Desde enero de 1980 hasta octubre de 1988 son 106 meses con descuentos de 0.5 %. También se puede decir, si multiplicamos 106 meses por el descuento de 0.5 %, que, durante ese lapso de tiempo, es decir casi 9 años, el aporte al Fonavi fue equivalente al 53 % de un sueldo de un trabajador.

Desde noviembre de 1988 hasta diciembre de 1992 son 50 meses con descuentos de 1 %. También se puede decir, si multiplicamos 50 meses por el descuento de 1 % que, durante ese lapso de tiempo, es decir 4 años, el aporte al Fonavi fue equivalente al 50 % de un sueldo de un trabajador.

Desde enero de 1993 hasta septiembre de 1993 son 9 meses con descuentos de 9 %. También se puede decir, si multiplicamos 9 meses por el descuento de 9 % de ese lapso de tiempo, es decir menos de un año, el aporte al Fonavi fue equivalente al 81 % de un sueldo de un trabajador.

Desde octubre de 1993 hasta julio de 1995 son 22 meses con descuentos de 3 %. También se puede decir, si multiplicamos 22 meses por el descuento de 3 % que, durante ese lapso de tiempo, es decir cerca de dos años, el aporte al Fonavi fue equivalente al 66 % de un sueldo de un trabajador. Atento, fonavista, la devolución no para.

