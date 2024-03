Florinda Meza demandaría a productores de serie sobre Chespirito

La bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños ya inició la filmación

La serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, ha comenzado sus grabaciones, lo que ha emocionado a muchos de sus seguidores y fanáticos de El Chavo del 8 al filtrarse las primeras fotografías de la biopic.

Sin embargo, los realizadores podrían enfrentar problemas legales, ya que se rumorea que Florinda Meza, viuda de Chespirito, podría demandarlos. Según el programa Ventaneando, Meza estaría considerando demandar a María del Carmen Rotter Alday, exdirectora de Televisa, por revelar información confidencial a la productora Max. También se menciona que Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, podría estar usando los derechos de imagen de su padre de manera ilegítima en la producción.

THR3 Media Group y El Perro Azul, empresas de producción implicadas, también podrían ser demandadas, así como Max y Warner Bros Discovery, que distribuirán la serie. Hasta ahora, Meza no ha comentado públicamente sobre esta posible demanda.

Aunque no todos los familiares estaban al tanto del proyecto, la nieta de Chespirito, María Penella, expresó su apoyo al proyecto, aunque admitió no estar totalmente informada sobre él. A pesar de las preocupaciones de Meza sobre el tratamiento de su imagen en la serie, adelantó que no intentaría detener su producción.

La fecha de estreno de la bioserie de Chespirito, en la que Pablo Cruz interpretará al comediante mexicano, aún no se ha anunciado.