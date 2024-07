Fleischman critica que Oblitas por “lavarle la imagen a Lozano”

El periodista deportivo aprovechó la oportunidad para cuestionar el sistema utilizado por Fossati durante la Copa América

Tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024, Eddie Fleischman criticó duramente a Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por sus decisiones recientes respecto a la Bicolor.

En su programa de televisión, Fleischman afirmó que Oblitas no ha tomado buenas decisiones para la selección peruana en los últimos años. “Para lo único que ha servido Juan Carlos Oblitas, desde que volvió a la selección, es para, con su prestigio, lavarle la imagen a Agustín Lozano. No basta. Juan Carlos Oblitas ha debido tomar decisiones y no las ha tomado”, indicó el periodista.

Eddie Fleischman en contra del sistema 3-5-2

Además, Fleischman criticó el rendimiento de Jorge Fossati al mando de la selección. Sugirió un cambio de sistema para mejorar en las Eliminatorias. “A una selección que en los últimos 30 años solo funcionó jugando 4-2-3-1, llega un DT testarudo a querer imponer un sistema poco trabajado aquí y sin tiempo para darle funcionamiento. Eso es improvisar”, sostuvo.

Fleischman también comentó sobre la actuación de Perú en la Copa América. “Terminó la Copa América sin que Perú anote un solo gol. Con un técnico improvisado, que se zurró en los méritos para elegir jugadores y privilegió solo nombres por su pasado. Hoy 0-2 ante Argentina ‘B’ a media máquina. Sin que juegue Grimaldo y dándole solo minutos a Zanelatto. Los mejores hoy: Gallese y Sonne. Y no hay más partidos hasta septiembre por eliminatorias ante Colombia”, agregó.