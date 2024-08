Fiscalía presenta denuncia contra Boluarte por homicidio Calificado

La denuncia constitucional, no podrá ser presentada por el Fiscal de la Nación debido a la inmunidad que obtiene la mandataria Dina Boluarte.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), Lady Camones, afirmó que las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por homicidio, relacionadas con las muertes durante las protestas bajo su gobierno, no podrán avanzar a la etapa de acusación mientras ella ocupe la presidencia.

“Queda claro que no se le puede acusar sino hasta cuando acabe su mandato”, indicó Camones, de Alianza para el Progreso (APP).

Como se recuerda, esta semana, el fiscal de la Nación, Juan Villena, exhibió una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves contra Dina Boluarte debido a las cuarenta y cuatro muertes durante las manifestaciones contra este régimen a finales del año 2022 e inicios del 2023. Sin embargo, la acusación de Villena, no es la primera que interpone el Ministerio Público por este caso, recordemos que, en noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, también presentó una denuncia constitucional contra Boluarte debido a homicidio calificado.

LEE TAMBIÉN:

Asimismo, el dieciocho de julio, la Subcomisión presentó un informe de calificación que declaraba procedente esta denuncia, sin embargo, todas las bancadas que conforman el autodenominado Bloque Democrático, rechazaron esta propuesta y optaron por blindar a Dina Boluarte. Actualmente, esta decisión deberá ser correctamente revisada y ratificada por la Comisión Permanente.

Por su parte, Camones manifestó que la denuncia constitucional del fiscal Villena no puede acumularse a la interpuesta por Benavides precisando que “No corresponde porque ya fue materia de votación”. De la misma manera, la denuncia presentada por Villena, deberá ser evaluada desde cero por la nueva presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, ante ello, camones, no continuará en el cargo, sin embargo, será reemplazada por un colega de la bancada de APP.

Tras esta decisión, será determinante quién será el sucesor debido a que el titular de la SAC es quien elabora los informes de calificación que recomiendan la procedencia o el archivo. Primero se trascendió que sería el legislador apepista José Elías Ávalos quien iba a reemplazar a Camones, no obstante, fuentes de APP mencionaron que será otro parlamentario de esta agrupación.

Por su parte, el vocero de Cambio Democrático, Roberto Sánchez, indicó que para él no existen garantías con este Congreso, menos la declaración de procedencia de las DC contra Boluarte por las muertes en las protestas. “Por lo menos hasta ahora. Pero ojo, nunca se sabe”, agregó.