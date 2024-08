Alberto Fujimori cobrará pensión de quince mil seiscientos soles

El departamento de Recursos Humanos, manifestó la procedencia de la solicitud tras un documento enviado al exautócrata en el mes de Julio.

Luego de que la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, decidiera aprobar mediante un informe, una solicitud por la defensa legal del exautócrata en el mes de abril pasado, el exmandatario Alberto Fujimori, recibirá una pensión de quince mil seiscientos soles.

Sin embargo, en un documento fechado del diez de julio y difundido este jueves por el programa local, la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, mencionó a Fujimori que su petición “fue derivada” a ese despacho, a fin de que se lo evalúe y emita una serie de conclusiones.

“La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’”, se visualiza en el texto.

“La suspensión de la pensión es instrumental, pues se halla condicionada a posterior de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución. En consecuencia y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud resultaría procedente”, continúa.

LEE TAMBIÉN:

Sin embargo, Fujimori, quien adeuda una reparación civil de cincuenta y siete millones de soles, presentó en total tres requerimientos basados en un acuerdo de la Mesa Directiva que data del año 2016. Asimismo, el primero que fue fechada el último veintiséis de enero, propuso la contratación de Óscar Paredes bajo la modalidad CAS, para que sirva como su asistente.

Posteriormente, el veinte de marzo, otro documento, fue firmado a fin de requerir vales de combustible destinado a un vehículo Honda con placa AXX-588, registrado a nombre de Susana Higuchi, su fallecida exesposa. No obstante, la última solicitud fue presentada el veinticuatro de abril, cuando el exdictador pidió una pensión acorde con la Ley N.º 26519, que equivale al sueldo de un legislador.

Por su parte, el abogado del exdictador Elio Riera, mencionó que correspondiente a su cliente se encuentra en suspenso y no ha sido eliminada; “El señor, al día de hoy, no tiene acusaciones en su contra. Fue vacado hace más de 24 años, por lo cual tiene derecho a exigir una pensión por el tiempo transcurrido. La lectura incorrecta es que suspender equivale a eliminar, pero no es así”, precisó.